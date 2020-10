En un sitio web se podrán consultar los emprendimientos inmobiliarios ilegales de La Plata

La Municipalidad de La Plata desarrolló un sitio web que permite a los vecinos que buscan construir su hogar o invertir en la compra de un terreno, conocer cuáles son los emprendimientos inmobiliarios de urbanizaciones que fueron clausuradas y no cuentan con la habilitación correspondiente para vender lotes indivisos.

A través de un trabajo desarrollado por la Secretaría de Planeamiento Urbano, el Municipio busca evitar que los vecinos sean estafados por desarrolladores inmobiliarios que comercializan parcelas en terrenos que no cuentan con la habilitación correspondiente.

Según se informó, se detectaron que hay 80 desarrollos inmobiliarios en la periferia de la ciudad que por diversos motivos, se encuentran sin autorización para parcelar y vender lotes con servicios, los cuales fueron clausurados y se intimó judicialmente a los desarrolladores a cesar en su actividad.

El trabajo fue llevado adelante en el marco del Plan La Plata 2030, que busca impulsar un crecimiento planificado y ordenado de las distintas localidades del Partido, con el objetivo de garantizar el acceso seguro al hábitat de los vecinos que buscan radicarse e invertir en nuestra ciudad.

Según se informó, los motivos de las clausuras responden también a la prohibición de construir en zona rural intensiva, un ámbito territorial con localización de actividades de tipo agrícola; a la construcción en zonas de reserva urbana; y a la publicidad de proyectos urbanísticos que no tienen aprobación municipal porque no son factibles según la zonificación vigente. Del mismo modo, infringen diversos artículos de las ordenanzas 10703, 10681 y 6147 (Código Contravencional), como comenzar una obra sin permiso, documentación y cartelería correspondientes; publicitar emprendimientos urbanísticos que no se encuadren en la normativa provincial vigente ni estén aprobados por la autoridad municipal, entre otras.

En ese sentido, el Municipio desarrolló el sitio web http://obrasparticulares.laplata.gov.ar/mapa-barrios-ilegales/ con el objetivo de que los vecinos antes de invertir, puedan consular si el desarrollo inmobiliario no fue clausurado previamente por no contar con la habilitación municipal correspondiente.

Como parte de este trabajo desarrollado por el Municipio, también se habilitó un correo electrónico, para que los vecinos puedan consultar el estado y condiciones de un lote dentro del Partido de La Plata, para comprobar que cuente con todas las aptitudes técnicas correspondientes: secplaneamientourb@laplata.gov.ar.