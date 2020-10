Martín Cirio, interprete de "La Faraona", habló tras la denuncia de apología de pedofilia

Luego de que el abogado Alejandro Benítez iniciara acciones legales contra "La Faraona" tras develarse una serie de tuits de índole sexual que realizó sobre niños menores de edad en 2011, el youtuber Martín Cirio, que cuenta con más de un millón de seguidores, realizó su descargo.

“Quiero arrancar diciendo que me equivoqué, la pifié feo con El Dipy. (...) No soy amigo de El Dipy, no sé cómo pensará ahora, pero como todo el mundo se debe haber deconstruido, y las cosas que cantaba hace unos años no tienen nada que ver con lo que piensa ahora. Lo que hice es, básicamente, lo que están haciendo conmigo ahora” señaló.

Los mensajes publicados en 2011 generaron un fuerte rechazo en las redes sociales y por más de dos días fue trending topic en la plataforma Twitter con hashtags como #MartínCirio, #DesaparecéMartínCirio, #MartínCirioPedófilo, entre otros.

Por su parte, el abogado Sarubbi Benítez indicó en sus redes sociales que la denuncia que pesa contra Martín Cirio está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Fiscalía N° 29.

"La causa quedó registrada con el número 44644/2020. Si alguna persona fue víctima de este personaje, les ruego me contacten. Estaré encantado de ayudar", manifestó.

"No soy yo el denunciante, sino que yo patrocino a una persona que fue víctima de abuso infantil, bastante afectada por estas cosas que salieron a la luz, sobre todo porque muchas veces estos delitos quedan impunes", indicó el letrado.

Y luego, agregó: "Me pidió que preservara su identidad, porque este tipo de cuestiones hace que vuelvan a surgir todos los traumas del pasado, son heridas muy difíciles de cerrar".