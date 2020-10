Estrategia gamer: una diputada de EE UU busca votos jugando al Among Us!

Mientras Joe Biden y Donald Trump buscan llegar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, hay una diputada de Estados Unidos que emplea una curiosa estrategia y que, sin duda, apunta al voto juvenil. En medio de la pandemia, el voto por correo ya empezó a funcionar en algunos estados, aunque el debate sobre la participación continúa en todo el país.

Es por es que Alexandria Ocasio-Cortez, congresista que ganó en los comicios el 14º distrito congresional de Nueva York, impulsa su propia campaña en un streaming de Among Us!. En ese juego, uno de los que hace furor en este momento, ya consiguió reunir a más de 400.000 espectadores.

Ocasio-Cortez se unió con dos famosos streamers, Pokimane y HasanAbi, pero se topó con un problema: no tenía los elementos tecnológicos para realizar el juego en vivo. Lo cierto es que tuvo que arrancar de cero y comprarse todo el equipamiento, una inversión que tuvo sus frutos ya que su participación es todo un éxito.

Cabe destacar que la elección de este videojuego no fue casualidad. Además de la popularidad de la que goza Among Us! entre los jugadores, las votaciones están muy presentes en la jugabilidad. Mientras los tripulantes tratan de que su viaje sea seguro, hay un impostor que pretende sabotear la operación asesinando a todo el que se ponga en su camino con el sólo objetivo de no ser descubierto. Los momentos en los que se vota sirven para intentar identificar a ese saboteador para así desterrarlo de la nave.

Among Us! está disponible como free-to-play en dispositivos móviles iOS y Android, mientras que en PC se puede adquirir a través de Steam.