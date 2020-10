El periodista de El Nueve logró recuperar su celular gracias al accionar de los vecinos

El periodista de canal Nueve Diego Demarco, que ayer sufrió el robo de su celular durante una salida en vivo, logró recuperar el equipo gracias a la intervención de los vecinos, quienes fueron detrás del delincuente.

“Decile que me devuelva el celular. Yo laburo con el celular”, le pidió el cronista a un joven que se acercó tras el incidente que quedó registrado por las cámaras.

Minutos más tarde, Demarco recuperó su teléfono gracias a un grupo de vecinos que fue hasta la casa del joven para que lo devolviera.

“Ojalá no hubiera robos, pero como los hay, espero que todos sean como este, donde no hubo violencia”, dijo el periodista.

Sobre el hurto, confió que el objetivo de la persona que se estaba acercando era robarle, ya que imaginó que se uniría a los vecinos que estaban esperando para salir en el móvil. “Esos vecinos fueron los que me permitieron recuperar el teléfono, porque lo individualizaron. Me dieron algunos indicios de quién era. Yo no lo quería denunciar, quería recuperar el teléfono”, detalló y destacó “la labor, la preocupación y la solidaridad de los vecinos”.