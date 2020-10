Hacía ejercicios en el Bosque y lo atacaron dos perros feroces: "Fue terrible"

Paulo Amaro Pérez es un platense de 57 años habitué a las actividades físicas al aire libre. Generalmente prefiere las primeas horas del día y uno de sus lugares predilectos es el Bosque. El domingo, alrededor de las 7 de la mañana, a la altura del ex Zoológico, ni bien había comenzado con una caminata alrededor de ese circuito deportivo y recreativo, se le acercaron dos perros de tamaño mediano y lo atacaron ferozmente. Como consecuencia de la arremetida sufrió severas mordeduras en el brazo derecho y en la mano, por lo que recibió atención médica y se sometió a un tratamiento contra la rabia.

En diálogo con EL DIA, al recordar el dramático hecho, el hombre contó que "soy habitué del Bosque para caminar y correr. Generalmente hay perros, se los ve que andan, pero lo del domingo fue terrible. Me atacaron. Fue donde está la Gruta, dos perros, uno negro y otro marrón". "Se me acercaron, los tenía encima, entraron a ladrar y ladrar, y en un momento se me vinieron encima", relató.

Teniendo en cuenta la ferocidad del ataque y las secuelas que sufrió, dijo que "la saqué barata". Se imaginó que no estuvo muy lejos de que le mordieran el rostro o las piernas, lo que hubiera sido más grave ya que tenía pantalón corto. "Por suerte tenía un buzo puesto, grueso, de buena tela. Así y todo me arrancaron un pedazo", describió.

Luego de las mordidas contó que fue asistido por personal del ex Zoo, con quienes se mostró agradecido. "De ahí me fui al Mater Dei -una clínica- donde me atendieron en la guardia y me hicieron las curaciones. Fui a la farmacia, compré la vacuna antitetánica. Luego, el lunes, fui al antirrábico, donde arranqué con el tratamiento, me dieron dos vacunas más", agregó.

"Amo el Bosque, va mucha gente. Pero en los horarios en que hay poca gente, no vuelvo más. Voy a empezar a ir al Parque San Martín", expresó en medio de la conmoción que le provocó el ataque.

Paulo advirtió que "me agarraron a mi que soy un tipo de 57 años con estado físico y así y todo me tiraron al piso, pero si agarran a una criatura la destrozan".

"Los chicos del Zoológico y del Antirrábico me atendieron de primera, me hicieron la cura, me vendaron, me volvieron a desinfectar", expresó. En ese sentido, reclamó "que le metan un poco más de control al de los perros que andan alrededor del zoológico, más que nada por la gente que va al Bosque, sobre todo por los chicos". "Hablando con la gente del Zoológico me dijeron que siempre andan perros por acá", aseguró.