VIDEO.- Dobló muy cerrado y se llevó puesto a un motociclista

Un motociclista resultó golpeado luego de ser arrollado por una camioneta que, como se ve en las imágenes, no lo vio al doblar en diagonal 73 y calle 16. El siniestro que obligó la intervención del SAME, fue registrado por agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata.

Según se puede ver en las imágenes, una camioneta negra que circulaba por diagonal 73 dobló hacia calle 16 y chocó a una moto que circulaba a su lado. Al observar lo acontecido, los trabajadores del COM dieron aviso al 911 para requerir asistencia médica y policial.

Algunos minutos después, arribó la Policía Local, mientras que el motociclista seguía en el suelo. Luego, llegó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos profesionales atendieron al herido en el lugar y se retiraron sin necesidad de trasladarlo a un hospital.

En este marco, pocos segundos los dispositivos de seguridad de la Comuna registraron que el momento en que se retiró la policía y el motociclista, quien se fue caminando.