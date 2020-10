En la Legislatura debaten un proyecto para construir cárceles y hay polémica y resistencias

En medio de fuertes ruidos, polémica y resistencias de vecinos que no quieren vivir cerca de una cárcel, en la Legislatura bonaerense debaten un proyecto de ley enviado por el gobierno de Axel Kicillof para avanzar en la construcción de unidades penales y alcaidías en el Conurbano que permitan descomprimir los superpoblados pabellones del Servicio Penitenciario, donde hay casi el doble de población que de plazas.

El oficialista Frente de Todos negocia por estas horas con la oposición de Cambiemos el respaldo para poder tratar la iniciativa en la sesión convocada para esta tarde en la Cámara de Diputados de la Provincia. Pero por ahora las conversaciones están empantanadas, con los intendentes también jugando un rol en la pulseada, por el rechazo que genera en muchos distritos la posibilidad de que se instale una nueva cárcel.

El proyecto fue redactado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak y forma parte de las iniciativa anunciadas para atender la urgente situación carcelaria de la Provincia, una de las primeras crisis que estalló a Kicillof apenas desembarcó en la Gobernación a partir de las revueltas y la huelga de hambre que mantuvieron más de 10 mil presos en diciembre del año pasado para reclamar mejores condiciones de alojamiento.

Básicamente, propone expropiar terrenos en distritos del Conurbano, donde se concentra el mayor problema de hacinamiento y superpoblación carcelaria para levantar dos unidades penitenciarias y diez alcaidías.“Se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles en los partidos de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre, para ser asignados al ministerio de Justicia y Derechos Humanos con cargo a la construcción de establecimientos penitenciarios y Alcaidías Departamentales, y puesta en funcionamiento de los mismos, en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria”, dice la iniciativa.

El texto, contempla -en lo inmediato- la construcción de dos unidades penitenciarias con capacidad de mil plazas cada una y diez alcandías para 300 reclusos en cada dependencia.

Además, establece la culminación de obras para poco más de 2.000 lugares, algunas iniciadas por María Eugenia Vidal con diferentes estados de avance.

Pero hay movidas de resistencia a la posibilidad de levantar nuevas cárceles. El fin de semana, vecinos de la ribera quilmeña hicieron oír su reclamo para que no se construya allí una nueva alcaidía.

En el caso de Quilmes, la intendenta Mayra Mendoza defendió la iniciativa, puntualizando que “va ayudar a que el barrio de La Ribera”. "Este proyecto no es sobre el río y no afecta lo turístico, sino que están dispuestas dos hectáreas al lado de la autopista en similar a lo que en el 2011 se inauguró en Avellaneda. Hay quienes ponen palos en la rueda y no quieren que le vaya bien al distrito. Que no quieren garantizar derechos también a esas personas que están detenidas", afirmó.

Pero desde Juntos por el Cambio rechazan ese argumento. "Estamos en contra que sea construida en este lugar y la forma en la que se eligió” dijeron desde el bloque opositor.

