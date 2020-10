Matan de un tiro en el rostro a un hombre cuando quiso evitar el robo de su camioneta en La Matanza

Un hombre fue asesinado de un tiro en el rostro cuando quiso evitar que delincuentes le robaran su camioneta y se colgó de una de las ventanillas mientras se la llevaban, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde en el último mes tres personas fueron víctimas de homicidios en un radio de 20 cuadras, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

Por el hecho, fue detenido poco después un sospechoso de 17 años, quien quedó a disposición judicial, añadieron los voceros.

Los investigadores identificaron a la víctima como Alejandro Moges Rojas, un albañil de 56 años y de nacionalidad paraguaya, quien vivía con su familia en el barrio Los Álamos, de esa localidad bonaerense, a la vuelta de donde fue atacado.

El episodio ocurrió ayer cerca de las 18, cuando Moges Rojas detuvo su camioneta Volkswagen Saveiro en la calles Cañada de Gómez y Saujil, de Virrey del Pino, y la dejó en marcha mientras se desplazó unos pasos hasta un almacén que pertenece a un familiar para pedirle unas cosas.

De acuerdo al relato de testigos, a los pocos minutos el albañil advirtió que delincuentes habían abordado su rodado con intenciones de robo, por lo que corrió hacia la calle y se colgó de la ventanilla del conductor para evitar que se lo llevaran.

En ese momento, desde el interior de la camioneta le efectuaron un disparo que le impactó en un costado del rostro, a raíz del cual quedó en el lugar herido y los ladrones lograron huir con su vehículo.

La dueña del almacén que fue testigo del hecho, identificada como Aquilina, contó esta mañana a la prensa que Moges Rojas no llegó a comprar sino que fue a pedirle algo a su esposo y que mientras esperaba que se lo diera los ladrones abordaron la camioneta.

"Cuando le disparan vino otra vez y me empezó a hablar, me dijo 'auxiliame, me pegaron un tiro'. Tenía la cara y la boca con sangre, ahí lo agarré y me fui con él hasta la esquina y lo llevé hasta la casa", que queda a la vuelta, recordó la testigo.

Una de las hijas de la víctima, identificada como Yamila, contó al canal TN que vio llegar a su padre caminando ensangrentado y que junto a su hermana y el novio de ella lo llevaron en auto primero a una clínica privada y luego al Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, donde murió sin que "nadie lo ayudara".

La joven relató que en el primer lugar al que fueron, la Clínica Figueroa Paredes, no lo asistieron porque dijeron no tener cirujanos y que debieron llevarlo por sus propios medios al hospital, sin que nadie les proporcionada "ni una ambulancia, ni una silla de ruedas ni una camilla".

"Se bajó del auto caminando, dio todo para poder llegar; entró caminando y no le pusieron oxígeno, nada, y después dicen que llegó muerto. Lo dejaron que se muera, no le hicieron nada, entró caminando casi sin respirar", denunció la joven entre lágrimas.

En el marco de la pesquisa que llevaron adelante efectivos de la DDI de La Matanza y de la comisaría de Virrey del Pino, horas más tarde fue localizada la camioneta robada a Moges Rojas abandonada en La Rioja, entre Chivilcoy e Hidalgo, de González Catán, a unas 20 cuadras del lugar del hecho.

Tras ello, se realizó un allanamiento de urgencia y fue detenido como sospechoso de haber participado del asalto y crimen un adolescente de 17 años, mientras que la policía procuraba dar con su cómplice aún prófugo.

La causa por homicidio en ocasión de robo comenzó a ser investigada por la Unidad Fiscal Telemática de Homicidios de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, aunque por hallarse detenido un menor de edad fue remitida al fiscal 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, Marcelo Germinario, quien mañana indagará al sospechoso.

El crimen del albañil es el tercero cometido en un radio de 20 cuadras en Virrey del Pino en lo que va del mes de octubre.

Es que el 25 pasado fue asesinado el chofer de colectivos Sergio Damián Gerez (29) cuando circulaba en el auto de un amigo y fue interceptado por tres delincuentes con fines de robo, mientras que el 1 de octubre mataron al chofer de la línea 218 Pablo Flores (28) cuando iba a bordo de una unidad y le dispararon desde un vehículo.