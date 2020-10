Cosa de brujas: la película estrenada hace casi 30 años que hoy es un éxito de taquilla

Hace casi 30 años se estrenada la película Hocus Pocus, más conocida en nuestro país como Abracadabra. Y hoy es noticia porque no sólo volvió al cine sino que lo hizo con todo ya que se transformó en un éxito actual de taquilla. Se trata de un relanzamiento del clásico filme de Disney que se proyecta en 2.500 salas de cine.

Los número avalan su éxito de hoy en día ya que lleva recaudados más de U$S 2 millones en tan sólo un fin de semana. Incluso los pronósticos de ComicBook aseguran que continúa siendo la favorita dado que podría alcanzar hasta los U$S 3 millones esta semana.

Abracadabra fue dirigida por Kenny Ortega y se trata de un joven llamado Max (Omri Katz), quien se muda a Salem con su familia y lucha por hacer nuevos amigos. Sin darse cuenta, despierta a las hermanas Sanderson (Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy), un trío de brujas que fueron ejecutadas durante el siglo XVII y que ahora tendrán oportunidad de reanudar su plan de extraer las almas de todos los hijos de Salem.

Cabe destacar que cuando esta clásica película de Halloween se estrenó en 1993, solamente logró recaudar la paupérrima cantidad de U$S40 millones. Las razones de este decepcionante debut en cines estuvieron ligadas al contexto de su estreno: el filme pensando para la temporada de brujas, fue lanzado durante el verano y se enfrentó a gigantes del cine de aquel año como Liberen a Willy de Simon Wincer y Parque Jurásicode Steven Spielberg. Sin embargo, con los años los fans fueron reapropiándose de Hocus Pocus, producción que se ha vuelto imprescindible en EE UU cuando llega la hora de adornar la casa de calabazas.

Abracadabra ocupó el segundo puesto del ranking de películas en EE UU, pero el primero se lo llevó Tenet, que logró U$S 2,7 millones sólo este fin de semana y 14.2 millones a nivel mundial, según datos de The Hollywood Reporter. En el tercer lugar se ubicó New Mutants con U$S 260 mil, logrando así superar la marca de los U$S 20 millones desde su estreno. La cuarta posición fue para Infidel, protagonizada por Jim Caviezel, que recaudó U$S 140 mil en un país en donde varios de los cines permanecen cerrados por la pandemia y con los próximos estrenos blockbusters enlatados.