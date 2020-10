Djokovic resignó solo un set para clasificarse a la semifinal: enfrentará a Tsitsipas

El serbio Novak Djokovic derrotó 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 al español Pablo Carreños Busta y se clasificó semifinalista de Roland Garros, Grand Slam que lo tiene como favorito pese a ser el escenario más propicio para el español Rafael Nadal, que se medirá contra el Diego Schwartzman.

En la otra semifinal el griego Stefanos Tsitsipas, 6º del mundo, se clasificó a su primera semifinal en Roland Garros, al derrotar al ruso Andrey Rublev (12º) 7-5, 6-2, 6-3. Y será el rival del serbio.

Tsitsipas ganó 15 sets consecutivos en el torneo, después de haberse visto dos sets abajo ante el español Jaume Munar en primera ronda.

El ruso se había impuesto a Tsitsipas el 27 de septiembre en la final de Hamburgo. Este miércoles dominó casi todo el primer set, rompiendo el servicio de su rival para ponerse 3-2. Lo más difícil lo había lograd.Pero un mal juego en su servicio permitió a Tsitsipas superar el bache y ponerse 5-5.

El griego, primer tenista del país heleno en haber alcanzado los cuartos de final sobre la arcilla parisina, logró 35 'winners' y sólo cometió 17 errores no forzados.

"Me estoy sintiendo muy cómodo en esta pista y, a pesar de no haber tenido un buen inicio y de que me rompiese el servicio, recordé mi carácter luchador. Puse mi cerebro en marcha y encontré la solución", afirmó Tsitsipas desde la pista Philippe Chatrier, sin revelar el secreto de su victoria.

"Se trata de luchar y encontrar soluciones en momentos difíciles", añadió el griego, verdugo en segunda ronda del uruguayo Pablo Cuevas. El segundo set fue de sentido único desde que el griego rompió el servicio del ruso para ponerse 4-2.

"Roland Garros es un torneo que veo desde que era pequeño. No acudía a clase para mirar los partidos, hasta ese punto amo este torneo. Es un sueño que se hace realidad", confesó el ganador del Masters 2019.