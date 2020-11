Desde secundarios a universitarios: una platense denunció la venta de títulos por internet

Una vecina de nuestra ciudad denunció ante los ministerios de Educación de la Nación y la Provincia, las actividades de una red que ofrece títulos universitarios, terciarios "de cualquier carrera" y certificados analíticos de finalización del ciclo secundario "de la escuela que quiera".

El hecho fue narrado a ELDIA.COM por Mariana (prefirió mantener en reserva su apellido), quien dijo que hace dos meses envió a los organismos educativos su denuncia con los elementos que pudo reunir luego de seguirle el juego a los estafadores, que después de algunos contactos terminaron bloqueándola del WhapsApp.

Mariana contó que decidió buscar en internet algún instituto para que su ahijada de 20 años pudiese terminar el colegio secundario y así poder acceder a un trabajo o iniciar una carrera universitaria y, en esa búsqueda, se topó en Instagram con la cuenta "@Terminalo.ya".

"De ahí fui a un enlace desde donde me contactaron por WhatsApp. Me dijeron que no eran una institución educativa pero que me podían vender lo que necesitaba", contó Mariana.

Los vendedores de títulos le explicaron que esos papeles eran "legales" porque, señaló, "los hacían desde adentro de los ministerios".

Mariana relató que ante semejante propuesta fue haciendo más preguntas y planteando diferentes dificultades como decirles que "mi ahijada nunca entró al secundario y es de La Plata", ante lo cual le aseguraron que "no había problemas y que podía elegir la escuela de La Plata donde quería haberse recibido de bachiller".

Luego le pidieron datos personales y de los estudios primarios de la "beneficiaria" así como una seña de 2.500 pesos que debía formalizar a través de un sistema de pago web.

"Me dijeron que el título de bachiller costaba 8 mil pesos y el universitario 45 mil y que en una semana me lo mandaban por un correo privado. Yo pregunté si era para todas las carreras y me dijeron que si, que eran títulos de la UBA de la carrera que yo quisiera, es decir abogado, médico...una locura", señaló Mariana.

La vecina dijo que reunió capturas de pantalla de las charlas y de certificados que le enviaron como prueba de la "veracidad" de lo ofrecido y envió todo a los ministerios de Educación de Nación y Provincia. "Nunca me contestaron, hace ya dos meses", aseguró.