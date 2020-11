Reapareció Lío Pecoraro: grabó un video y contó desde el hospital su pelea contra la leucemia

Lío Pecoraro le sigue dando batalla a la Leucemia y en medio de esa dura pelea apareció en las redes sociales con un emotivo mensaje. En su perfil de Instagram publicó un video de poco menos de 3 minutos de duración en el que desde la habitación del hospital donde se encuentra internado cuenta por lo que está atravesando pero dejando esperanza para quienes atraviesan por la misma situación.

El periodista comienza diciendo: “Acá estoy, grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento y quiero compartir este agradecimiento enorme con todos ustedes”. Y continúa: “No tengo otra palabra más que ‘gracias’ por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanta dedicación, por tanto rezo, por tanta oración, por la cantidad de gente que me ha sorprendido y vino a donar sangre”.

“Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: esto está decretado y ganado. Para mí es muy importante cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva adelante con convicción, más el apoyo y, obviamente, el trabajo de todo el equipo médico, enfermeros, desde la dirección hasta la gente de limpieza del Hospital de Clínicas, que es realmente impecable”, contó Pecoraro.

Luego dijo que “estoy muy contento, muy feliz, en los últimos días he evolucionado muchísimo”. Por último, le sacó dramatismo a sus declaraciones y con humor destacó: “Jamás en la vida imaginé raparme a este punto. Pero con mi compañero Fernando Piaggio (quien conduce junto a él el ciclo 'El run run del espectáculo', por Crónica) y Edu, que está acá, mi enfermero de todas las tardes que me rapó, me parece que me quedó lindo. Por lo menos estoy recibiendo buenas críticas”.