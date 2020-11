Trump insiste desde Twitter en afirmar que ganó las elecciones y que hubo "fraude"

El presidente Donald Trump continuó hoy su campaña insistiendo en que ganó las elecciones del 3 de noviembre y en que hubo un "fraude" generalizado que dio la victoria a su rival demócrata, Joe Biden, a través de una serie de tuis en los que aludió a la decisión de la Junta Electoral del Condado de Wayne, en Michigan, que certificó unánimemente los resultados, tras haber estado bloqueada debido a la negativa de los republicanos a hacerlo.

Diez días después de que se proyectase a Biden como presidente electo, Trump no ha admitido su derrota y su contacto con el mundo exterior se ha canalizado exclusivamente a través de Twitter, siempre con la advertencia de su red social favorita de que sus denuncias de fraude "son cuestionadas".

"Gané las elecciones. ¡Fraude al votante en todo el país!", escribió hoy, todo en mayúsculas, junto a una serie de comentarios en los que pone en entredicho los recuentos y las decisiones sobre impugnaciones que ha presentado su equipo.

...AND I WON THE ELECTION. VOTER FRAUD ALL OVER THE COUNTRY! https://t.co/9coP3R44UQ