Alberto Fernández: "Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón; Perón hay uno solo"

El programa de esta noche de "Corea del Centro" (NET TV) emitirá una entrevista con Alberto Fernández, quien habló sobre el liderazgo en el peronismo: según el Presidente, en su partido están buscando el reemplazo de Juan Domingo Perón desde que falleció. "No hay otro Perón", lanzó.

"Es que yo creo que es uno de los problemas que tuvimos los peronistas que, desde que murió Perón, estamos buscando el reemplazo. No hay otro Perón, hay uno solo. Nace una vez al siglo y no va a ocurrir más. Entonces Perón que era mucho más inteligente que nosotros ¿qué dijo? La organización vence al tiempo. Organizarse. Organizarse en un proyecto político donde los personalismos no existan”, indicó Fernández, según un adelanto de la charla que publicó el portal Infobae.

Ante la consulta del periodista Ernesto Tenembaum de si Cristina no fue una Perón, lanzó: "Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón, claramente, con todo el respeto que.... Si hay alguien que quiero entrañablemente y de quien me considero discípulo es Néstor Kirchner, pero no fue Perón".

Estas afirmaciones se dieron luego de que asegurara de que la Argentina no necesita "personalismos", sino que "uno vaya detrás de un proyecto y no de una persona". “No voy a hacer albertismo. Ni me voy a plantar delante de nadie. Yo voy a hacer lo que debo hacer de acuerdo a mis convicciones y voy a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de Cristina, de Alberto y de Massa”, aseguró Alberto Fernández.

“Está claro que con esto que les estoy diciendo, ustedes van a decir ‘este tipo no es peronista’, porque así no funciona el peronismo”, cerró.