Le clonaron la tarjeta a un jubilado platense y le robaron casi medio millón de pesos

Héctor Andrés Remondegui, jubilado platense del IPS de 89 años, sufrió el robo de 461.000 pesos de su cuenta bancaria del Banco Provincia y todo apunta a que fue mediante la clonación de su tarjeta de débito.

Según explicó en diálogo con EL DÍA, las extracciones compulsivas de dinero comenzaron luego de que fue a pagar los impuestos del mes en un local de Rapipago del barrio porteño de Recoleta. Ya hizo una denuncia penal, además de reclamar en el banco la devolución de la plata que le sustrajeron.

Remondegui, quien trabajó en nuestra ciudad en el Ministerio de Economía y tras la jubilación se fue a vivir a Capital Federal, se dio cuenta de que le faltaban 350.000 de pesos el 7 de octubre de este año. "Justamente fue después de ir a pagar el gas en el Rapipago, que queda a la vuelta de mi casa. Después fui a un cajero a ver cuánta plata me quedaba y me di cuenta de que me habían robado", contó, además de detallar que en lo que tardó en comunicarse con el banco le sustrajeron otros 110.000 pesos.

El damnificado también explicó que, según lo que figura en los movimientos de su cuenta sueldo, los delincuentes hicieron diversas compras "en la ciudad de Azul y también en la ciudad de La Plata".

Mediante un familiar pudo contactarse con la gerenta de la sucursal de Banco Provincia de 7 y 54, donde tiene su cuenta, y le dijo que casi con seguridad le hicieron un clonado de su tarjeta, con la cuál le hicieron pagos a través de Rapipago. "Lo quiero hacer público principalmente para que no le vuelva a pasar a otra persona, que se puede quedar sin nada si le sacan tanto dinero", indicó.

Esta semana hizo la denuncias telefónica a las Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que asegura desde el Banco Provincia le prometieron devolverle el dinero, aunque todavía está a la espera. "Fui a preguntar en la sucursal donde tengo el plazo fijo, en Riombamba y Santa Fe, y me trataron re mal. Fui con bastón y me hicieron esperar afuera. No me dijeron ninguna novedad de mi reclamo", remarcó.