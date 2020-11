Dijo que no dio claves, no contestó preguntas pero igual lo ciber estafaron en La Plata

Un vecino de La Plata denunció que fue ciber estafado a pesar de asegurar que no entregó claves y ni siquiera respondió las preguntas telefónicas que le hicieron. El caso fue denunciado en la DDI La Plata y corresponde a un cliente del Banco de Galicia, que es empleado del Servicio Penitenciario y cobra sus haberes a través de esa entidad donde se maneja con el sistema Home Banking.

Todo empezó el pasado viernes cuando José Tagliabue recibió un email con el logo del Banco de Galicia, donde opera, en el que le pedían que "revalide" sus datos, en una típica maniobra conocida como "pishing" y que consiste en armar páginas que parecen verdaderas pero son copias para obtener claves de tarjetas y cuentas bancarias.

Marta, su esposa, contó a ELDIA.COM que "mi marido no contestó el e mail pero al rato recibió una llamada por WhatsApp con el logo del banco. Un hombre que decía ser empleado le dijo que como no había respondido el e mail lo llamaban para revalidar sus datos pero mi marido no le hizo caso".

La mujer señaló que "le preguntó si operaba por home banking y otras cosas que mi marido no le respondió y le cortó".

Según el relato, poco después el denunciante fue a un comercio a hacer una compra y la tarjeta de débito le dio fondos insuficientes, cuando él sabía que tenía unos $5.000 en la cuenta.

"Al volver de la farmacia entró a la cuenta de home banking y vio que le habían dado un préstamo por un millón de pesos y que al mismo tiempo ese dinero había sido transferido a cuatro cuentas", señaló.

El damnificado fue al banco donde opera y le dieron información sobre los responsables de esas cuentas pero le dijeron que "no podían hacer nada", contó Marta que acompañó su marido a la DDI La Plata donde este mediodía formalizaron la denuncia.

"Pasamos un fin de semana terrible. Los dos tenemos presión alta", resumió la mujer para dar cuenta del angustioso momento que viven desde el viernes.

"En el banco nos dijeron que hubo varios casos de ese tipo durante el fin de semana y yo me pregunto cómo puede ser, cómo pueden dar préstamos por tanto dinero con esa facilidad sin antes chequear los datos. Le dije al del banco que para mi hay gente de ahí metida en esto y me dijo, no señora, de ninguna manera. Pero algo raro hay porque mi esposo no les dio las claves ni respondió ninguna pregunta", insistió Marta.