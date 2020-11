Vacuna rusa: el Gobierno apunta a "generar confianza" a través de los famosos

"Podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza". La frase la pronunció la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y parece como una posible estrategia del Gobierno para que la vacuna que Rusia está desarrollando contra el coronavirus tenga mejor imagen y mayor aceptación en la población.

De esta manera, la viceministra de Salud dejó planteada la posibilidad de echar mano a personalidades de distintos sectores del espectáculo para que a través de quienes se vacunen puedan infundir confianza sobre la Sputnik V, la cual se encuentra en fase 3, que es la instancia en la que se evalúa su efectividad.

Vizzotti fue la funcionaria que días atrás viajó a Rusia para interiorizarse sobre la vacuna y tras esa visita se informó la intención del Gobierno de adquirir 25 millones de dosis en caso de que se compruebe la efectividad de la vacuna y pase los controles oficiales.

En ese sentido, la semana pasada Vizzotti debió salir a aclarar en primer término que ninguna vacuna sería obligatoria, mientras que pidió "no negar que Rusia es una potencia científica y tecnológica, que desarrolla sus propios insumos. Fuimos con preguntas concretas".

Tras este planteo, una de las primeras que salió rápidamente a decir que se vacunaría fue Florencia Peña: "Yo me vacuno. Me recontra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", escribió en las redes sociales.