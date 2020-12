Se replican las quejas por falta de agua en La Plata y el calor pega cada vez más fuerte

El termómetro en La Plata marca una temperatura cada vez más elevada y a la vez se replican los reclamos de vecinos de distintos barrios por falta de agua. En algunos casos, se trata de usuarios que llevan días e incluso meses sin recibir presión adecuada, una la problemática se agrava con el asedio del calor.

Por caso, Karina de 153 y 50 de Los Hornos aseguró que "estamos sin agua desde hace 1 semana". "Viene sólo dos horas a la madrugada y con muy poca presión. Todos los días hacemos el reclamo a ABSA y la situación es la misma", enfatizó la mujer.

Raúl Vivaldo, de 526 entre 19 y 20 de Tolosa, consignó que "estamos sin una gota de agua en la red y los tanques de los hogares están desabastecidos, y lo peor es que ABSA no te atiende, no te toma el reclamo".

Por otro lado, Ricardo, usuario de 7 y 527, señaló que "no tenemos presión, apenas un hilo, y ABSA no sabe no contesta". "Hace años que afrontamos este problema que se agrava en épocas de calor", afirmó el vecino.

El caso más extremo era el de Carlos Arredondo, un vecino de 41 entre diagonal 76 y 16, quien carece de agua desde abril a pesar de haber realizado numerosos reclamos a ABSA. "Vivo con mi nieta, no podemos usar la ducha, la mochila del baño ni el termotanque. Este problema ya me está causando daños psicológicos. Es inhumano lo que nos hacen vivir. El primer reclamo que hicimos fue en abril bajo el número 2942308/77", describió el damnificado.