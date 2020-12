El código del Asesino del Zodiaco es descifrado después de 50 años por un grupo de hackers

Un grupo de hackers resolvió el misterio de los códigos del "Asesino del Zodiaco" que dejó perplejo a los policías estadounidenses durante más de 50 años, más precisamente desde 1969.

Dicho criminal, aún desconocido, creen que asesinó al menos a cinco personas en California a finales de la década de 1960, aunque él se jactaba de haber matado a 37 personas en una serie de cartas encriptadas enviadas a los medios de comunicación.

David Oranchak, desarrollador de software de Virginia; Jarl Van Eycke, programador informático belga y Sam Blake, un matemático australiano, lograron descifrar cinco décadas después los mensajes encriptados del Asesino del Zodiaco.

Según trascendió en las últimas horas, uno de los mensajes decía lo siguiente: "Espero que se esté divirtiendo mucho al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a colación un punto sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso (sic) mucho antes porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí".

El equipo de hackers aficionados enviaron sus resultados a la Oficina Federal de Investigaciones, quienes confirmaron la solución. El FBI corroboró la noticia en un comunicado, pero dijo que no realizará comentarios "debido a la naturaleza en curso de la investigación y por respeto a las víctimas y sus familias".