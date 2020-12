Unidas por los crímenes de sus hijos, claman por justicia

La marcha del 4 de diciembre no tuvo la repercusión que esperaban. Mucha gente acudió al llamado, otra se sumó sin conocer a quienes organizaban la movilización. “Sigue todo parado, no nos escuchan”, dijeron al unísono Laura, Mónica, Julia, Florencia, Soledad y Cintia. Ellas representan a sus hijos, quienes hoy no tienen voz por haber sido asesinados en diversas circunstancias. En el transcurso de la charla, el verbo “escuchar” (la falta de) se repetirá como un mantra. “Nos empezamos a unir como madres que perdimos a nuestros hijos por una cuestión de ser escuchadas. Queremos que, al estar todos juntos, nos tomen de otra manera, porque lamentablemente tenemos una justicia bastante inepta que nos pasa por arriba”, destacó Soledad, mamá de Gonzalo Martín (17). A él lo asesinaron a sangre fría el 2 de septiembre de 2018, a la salida de una fiesta en 141 entre 525 y el arroyo.

La situación que enfrentan los familiares de víctimas de homicidios o femicidios no cambia. En cada diálogo nuevo la devolución es la misma. “Estamos solas y los asesinos cuentan con beneficios”, refieren.

En el caso particular de estas seis madres, la cuota de dolor es doble porque “todos nuestros hijos fallecieron en situaciones muy violentas y ninguno de nuestros casos está resuelto”. Quien habla es la progenitora de Nicolás Pérez Gatti (21), ultimado de un tiro mientras trabajaba como repartidor. Los dos sospechosos están libres y eran menores al momento del hecho. “La causa de Nico es complicada”, señaló Mónica, al tiempo que detalló que “desde un comienzo hubo muchas irregularidades en los allanamientos, estuvo todo mal hecho”. No obstante, destacó la labor de la fiscal Sabrina Cladera (UFI Nº 1), a quien “le estoy agradecida porque la veo comprometida”. Por otro lado, sostuvo que “para antes de fin de año tenía que estar la elevación a juicio, pero se atrasó todo con la pandemia. Esto te tira para abajo”, dijo.

“Las víctimas estamos solas”, aportó Soledad. El acusado de matar a su hijo Gonzalo está preso; ellos por su parte están a la espera del juicio que “supuestamente iba a ser por jurado popular” y “por la ampliación de la causa (está en el Juzgado Federal Nº 3)”, indicó. “No nos dieron fecha, en este país los juicios son de acá a tres, cuatro años... cuando a vos te pasa que la vida te está quebrando, que sentís que te moriste y tenés que seguir viviendo, en ese momento te dicen ‘esto viene para largo’”, contó sin poder contener el llanto. Se sabe, los tiempos de la Justicia son otros. Soledad afirmó que “más de una docena de testigos presenciaron el homicidio de Gonzalo y dijeron que (el homicida) ‘no le dio posibilidad de decir nada’, le dio un culatazo en el pecho y después le tiró en la cabeza”. Y destacó que “lo que prentendemos es que nuestros hijos descansen en paz, queremos una sentencia, la justicia nos debe eso”. Para conseguirlo, remarcó, “uno tiene que armarse de coraje, ponerse una coraza y salir a luchar”.

“Nosotros tenemos que aprender todo un léxico nuevo, leyes. No somos entendidos en esto”

Soledad,

Mamá de Gonzalo Martín

Florencia relató que “mi caso lo tiene el fiscal Carlos Vercellone (UFI Nº 10, de Delitos Culposos) y todavía estoy esperando el cambio de carátula a doloso”. A su hijo, Néstor Costilla, lo encontró muerto a la vera de la avenida 120 y 524, el 7 de octubre pasado. Un testigo asegura que vio “cómo un policía le pateó la moto y lo hizo caer”. Hasta el momento, “lo único que pude hacer es que estos tres asesinos estén en disponibilidad provisoria por 60 días, para que no entorpezcan la investigación”, enunció. Cuando arribó al lugar del presunto siniestro vial, “nada cerraba, ni dónde estaba el cuerpo de mi hijo ni la ubicación de la moto”. Florencia creyó que habían intentado sustraerle el rodado. Mientras lloraba por la absurda pérdida de Néstor, se acercó al cuerpo para darle un beso.

“Nos mataron a mi marido y a mí. Él fue policía por 30 años y se tuvo que jubilar, no podía seguir trabajando.

Julia Vargas,

Mamá de Miguel Heredia

“El perito que revisó la escena me dijo ‘señora, acá hay algo raro’. Y los vecinos que salieron al sentir el impacto me comentaron que ya estaba la Policía al lado del cuerpo”, añadió. También resaltó que hay un testigo que ve cuando un policía le pega una patada a la moto, hay cámaras particulares y de los domos de la Comuna... con las pruebas que hay ya deberían estar presos”. Esa evidencia “la conseguimos nosotros y cuando la causa iba a pasar a otra fiscalía (la UFI Nº 16, de Juan Cruz Condomí Alcorta)”, la pesquisa que habían realizado constaba de “dos hojas”, aseveró. A Néstor “los policías le sacaban plata, la pizza, siempre lo molestaban. Y como lo mataron a mi hijo pueden matar a cualquiera, esta gente no puede estar en la calle”, reflexionó. “Mi hijo no estaba armado, era repartidor de la zona y me lo mataron a cuatro cuadras de mi casa”, culminó.

Julia sospecha que la muerte de Miguel Heredia (21) está vinculada a un mal negocio que el joven hizo después de cobrar un juicio laboral. “Compró un Volkswagen Bora con esa plata y se lo cambió por un departamento en La Favela a un barra de Gimnasia. En sus 21 años no sabía en dónde se metía”, explicó. Un mes y 20 días duró Miguel en ese barrio. El 13 de marzo de 2018 estaba pintando la propiedad y al terminar se fue con su mujer y unos amigos a tomar mate a la plaza. Eran las 3 de la mañana. “Entonces aparecieron cuatro sujetos tirando tiros y diciendo que eran los dueños del barrio”, recordó su mamá. Uno de esos proyectiles le dio en la cabeza y llegó al hospital con muerte cerebral. Según Julia, “ni la Policía ni la asistencia médica se hicieron presentes”.

Tres de los acusados están presos y uno sigue prófugo. La causa está elevada a Juicio oral y público, con intervención de la fiscal Silvina Langone. “Ellos pidieron beneficios por el COVID-19, querían salir antes y no lo lograron. Igualmente, les dieron celulares con internet y tienen acceso a las redes sociales, desde ahí los acosan a mis sobrinos. Ellos hacen su vida, es muy injusto, porque nosotros la peleamos todos los días para podernos levantar”, se quejó. Y manifestó que “las leyes tienen que cambiar, las víctimas somos nosotros, no ellos. Yo tengo dos hijos, pero mi vida no volvió a ser igual, nos mataron a mi marido y a mí”.

En el tiempo en que el ex juez de Garantías, Juan Pablo Masi, tuvo la causa de Jorge Gómez (58), “todo fue para atrás”, aseguró Guadalupe, sobrina del remisero muerto a golpes en 126 y 50, el 12 de julio de 2019. Luego caería en el despacho de Federico Guillermo Atencio. Laura, la mamá de Gómez, observó que “el fiscal Juan Pablo Menucci hizo todo lo posible para que se investigue a fondo”. Sin embargo, el proceso de esa pesquisa fue “irregular” para la familia de la víctima. “A mi tío lo internaron en el hospital Cestino, lo trasladaron a un centro de Cañuelas y al tipo este (Esteban González Zablocki, único acusado) al otro día lo liberan. En el mismo momento en que a nosotros nos avisaban que mi tío falleció”, graficó Guadalupe.

La joven contó que “Masi no nos supo dar una explicación de por qué lo habían largado, se excusó cuando había cámaras, testigos. En otra oportunidad, me llamó a las 11 de la noche para decirme que si veía gente rara en la calle le avisara, que no tenía que meterme ‘en estas cosas’”. A su juicio, “quería que yo no siga adelante con esto, pero no voy a parar hasta que el homicida pague por lo que hizo. El tipo lo golpeó, lo tiró al piso y lo siguió golpeando, le fracturó el cráneo”. Zablocki ahora está preso y “queriendo salir, busca beneficios, pero no vamos a parar hasta que cumpla por haber asesinado a mi tío”, finalizó.

“Mi hijo no estaba armado, era repartidor de la zona y me lo mataron a cuatro cuadras de mi casa

Florencia,

Mamá de Néstor Costilla

Cintia, por su parte, siente que “la justicia me boicoteó un poco”. Al menor que apuñaló en el pecho a Leandro Wilchez (16) en 128 y 36, el 29 de diciembre del año pasado, se lo condenó a nueve años después de firmar un juicio abreviado. La mujer sostuvo que “él no quiso defenderse, pero si no accedíamos el 21 de diciembre quedaba libre y más condena no le iban a dar porque la carátula es homicidio simple porque fue con un cuchillo”. Cintia no sabía qué hacer al recibir la propuesta. “A mi hijo me lo mataron, qué me importa con qué. Y si vos andás con cuchillo por la calle es para lastimar”, sentenció.

El dolor es compartido. Ellas se escuchan entre sí, pero esperan (necesitan) otra cosa. Julia, con un hilo de voz, termina el encuentro: “Nuestros hijos están en un cajón y de ahí no salen”.