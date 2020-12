Dueños de salones de fiestas cortaron la subida de la Autopista y el tránsito es un caos

Con el lema de que más de 50 por ciento de los salones de fiestas han cerrado en La Plata, los titulares y trabajadores de este rubro se movilizan en La Plata en reclamo de subsidios. A las 11, los manifestantes cortaron la subida de la Autopista, lo que genera un enorme caos vial en la zona.

Con inflables y disfraces de los personajes infantiles más famosos, los propietarios y empleados de los comercios se movilizaron en medio de la grave crisis que atraviesan.

Según manifestaron, la finalidad de la protesta que también tiene como epicentro la Municipalidad es dar a conocer su situación crítica y que las autoridades se hagan eco del pedido de un subsidio para el sector para evitar el cierre de más locales.

La manifestación nucleaba a dueños de salones de fiestas pero también a mozos, cocineros, DJ's, Animadores y demás trabajadores del rubro que llevan más de nueve meses de inactividad sufriendo severos impactos en las economías familiares, según señalaron.

Nacha, del local platense "Bartolo", dijo que "hace nueve meses que estamos sin trabajar y lo único que vemos es la preocupación por un por posible rebrote y una marcha atrás en algunas actividades El sector está en emergencia y no tenemos vistas para que nos autoricen a volver a trabajar pese a que tenemos protocolos. No hay respuestas del Estado. Es preocupante nuestra situación".

Mauricio, de "Up Eventos", sostuvo: "Creemos que somos parte de la solución y no un problema. Presentamos los protocolos con aforos del 50% de la capacidad de los salones y no tuvimos respuesta". Luego agregó que "todo el descontrol que se viene dando en la Ciudad con locales abiertos y protocolos presentados son parte de la solución".

Por su parte, Liliana del salón Roma, aseguró que "todo este tiempo estuvimos tranquilos fue porque entendimos la situación pero también estuvimos viendo que si Ezeiza se abre, si los bares están a pleno y sin protocolos creemos que un salón de fiestas, con protocolos, pistas partidas y con un buen control podrían ser factibles". Luego dijo que "todos trabajan menos nosotros" y que "parece que somos nosotros los que pagamos el pato del Covid. Pedimos que nos declaren en emergencia y no paguemos los impuestos, que nos afectan mucho".