Otra jornada con largas filas en los bancos y cajeros: bronca, discusiones y hasta peleas

Otra vez los bancos volvieron a ser un verdadero infierno. En medio de un calor insoportable, tanto las entidades como los cajeros automáticos estuvieron colmados de gente con filas interminables. En uno de los casos, pasado el mediodía, la cola comenzaba a mitad de cuadra de 6 entre 46 y 47 y daba toda la vuelta por 46, por 7 y terminaba casi llegando a 6 y 47.

Sobre todo en el Centro, pero también en sucursales de la periferia, estuvieron desbordados de clientes en el marco de la fecha de cobro de medio aguinaldo de jubilados y empleados estatales, pero también de quienes buscan hacerse de efectivo de cara a las Fiestas y los regales de Navidad.

Las quejas se multiplicaron y la bronca fue en aumento. A tal punto que, según testigos, hasta se generaron peleas y discusiones acaloradas entre los clientes y los empleados del Banco Provincia de 6 entre 46 y 47. Darío, un jubilado que tenía turno hoy a las 10 de la mañana y eran las 13:20 y seguía esperando para que lo atiendan contó que "nos dieron un número pero no se mueve nadie. No hay policías, no hay nadie... es un descontrol", relató el vecino que se comunicó con EL DIA y además dio cuenta de que "encima la gente que sale de los cajeros se queja de que no tienen plata".

En una recorrida que hizo este diario al mediodía, Rodrigo aseguró que "estoy desde las 10 de la mañana, más de 2 horas y media esperando. Hoy se cobra el aguinaldo. Muchos de los cajeros se van a comer y entonces hay menos cajas".

Es impresionante esto. Turno no podés conseguir y cuando conseguís pasa esto. Adentro tiene que haber poca gente atendiendo. Cuando nos toca al sol nos mata, y más a mi que tengo vitiligo", dijo Laura, y en la misma línea habló otra clienta se quejó: "La cola da la vuelta de la manzana y el banco cierra a la una. Tengo turno y sin embargo estoy esperando, no se para qué nos dan turno".

En tanto, una lectora contó que "soy jubilada y desde las 10 de la mañana hay muchas personas esperando por cobrar. Hay gente que se descompuso y hasta tuvo que venir la ambulancia. Es una vergüenza la atención". Roberto, por su parte, pintó un panorama similar: "La gente con prioridad tuvo que esperar bajo el rayo del sol. Había gente enferma y embarazadas. Es una locura como nos atienden".

"Hoy en el Banco Provincia la cola es interminable. Nosotros estamos desde las 7:30 en punto de la mañana y todavía estamos en la cola de afuera (a las 11:30). No entramos al banco. La gente ya se está poniendo nerviosa. Al rayo del sol. Sin protocolo en la fila. Una vergüenza", sostuvo Daniela, otra de las clientas que padeció los inconvenientes en esa sucursal bancaria.