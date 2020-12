Las estafas telefónicas no cesan en La Plata: le dijeron que había ganado 50.000 pesos y dos celulares

Las estafas telefónicas no cesan en nuestra ciudad y los vecinos deben estar bien alertas a cada llamado o mensaje que les llegue. En las últimas horas una vecina se comunicó con EL DÍA para alertar que quisieron robarle dinero diciéndole que se había ganado un premio.de la empresa Telefónica. Para su suerte, sospechó de que era mentira y no les brindó los datos que le pedían.

"se comunicaron conmigo haciéndose pasar por el gerente general Ariel Dante Martínez Ortiz, para decirme que me había ganado un premio de 50.000 pesos y 2 celulares Samsung J9. Para dar veracidad a sus dichos me mandaron a una página de internet y te van pidiendo que leas las distintas opciones del menú", comenzó indicando.

La vecina pasó las capturas de dicho sitio web, con el cuál los estafadores intentan convencer a sus víctimas que verdaderamente son de la empresa y que el regalo es real.

"Dicha conversación terminó en un número de pin que tenía que ingresar en el cajero en menos de 40 minutos para acreditar el premio. Y para que no me equivocara desde el cajero tenía que llamar al número 01127755268. Cosa que no hice", prosiguió.

Si bien ella ya se había dado cuenta de que no había ganado nada, los estafadores seguían con su plan. "Pero al rato me llamaron para ver si ya estaba cerca de cajero. Le dije que si -mentira porque estaba en mi casa- y para cerciorarse me empezó a decir que le lea las opciones del cajero. Cuando mi marido agarró el celular y le dijo para que quería saber tanto, cortó", indicó.

Haciendo un análisis de lo sucedido, dijo: "Lo tienen tan bien estudiado que arman página web, te dan datos de escribanos con matrícula y se hacen los buenos diciendo que no te pueden pedir datos. Por suerte reaccioné rápido y no les di bola, pero otras personas son más ingenuas", y cerró: "Pero si todos aportamos nuestra experiencia y sus modos de operar estamos más prevenidos".

Meses atrás, el especialiata en ciberseguridad Emiliano Piscitelli dialogó con EL DÍA y advirtió a la población: “Nadie te regala nada. Así de fácil. Si alguien te llega a regalar algo, por esas casualidades de la vida, no va a ser porque vos reenvíes 20 mensajes en una cadena de WhatsApp. Las empresas no hacen ese tipo de cosas”.

Y añadió: “Si dudas de si puede ser verdad, lo que tenés que hacer es ir al sitio oficial de la institución o empresa que te está dando el supuesto beneficio y fijarte si existe esa promoción. Si es real, tiene que estar ahí”.