El calor no da tregua y crece la desesperación por falta de agua en distintos barrios de la Región

En distintos sectores de la Región llevan varias jornadas con serios problemas en el servicio de agua. En pleno verano, la falta del vital elemento no sólo genera problemas a la hora de llevar adelante las tareas cotidianas como lavar los platos o el aseo personal. Las altas temperaturas que se vienen registrando generan más desesperación ya que se torna más complejo refrescarse.

Es en este marco que vecinos de distintos sectores de nuestra Región se comunicaron este martes para expresar de forma pública su pedido a la empresa ABSA para que normalice lo más pronto posible el suministro de agua.

Desde Gonnet reportaron que se registraban largas colas en la delegación de dicha comuna platense para retirar "algunos litro de agua". En este sentido reprocharon al delegado que "no se haya instalado algún reparo para que la gente mayor no se expusiera al sol de forma prolongada".

La misma situación se vive en Tolosa. Desde 6, entre 530 y 531, indicaron que "no tengo presión de agua. Pago la factura como corresponde. Tenemos que utilizar baldes. Es una vergüenza. Soy jubilada de obras sanitarias y nunca el servicio fue tan malo".

Desde 115 y 530 se sumaron a los reclamos por la presión de agua en Tolosa. "En la zona cambiaron todas las cañerías, así que es un pretexto menos para que no tenga presión de agua. En casa ya es una costumbre el uso del balde para lavar en la cocina. No se cuantos meses hace que no me baño en el baño, todos lo hacemos con una manguera en el patio. Pago regularmente la boleta y no estoy atrasado, otro pretexto menos de parte de la empresa".

En tanto, una vecina del barrio El Carmen, Berisso, sostuvo que "estamos sin agua" y que "la situación se ha tornado desesperante". "Hace años q el servicio falla. Pero ya en este ultimo año plena pandemia directamente canillas vacías o lo poco que salía se juntaba a las 4 de la mañana" dijo la frentista de 33 (ex 93) y 126.

Vecinos de Los Hornos precisaron que "seguimos sin agua en 63, entre 165 bis y166. Queremos que alguien se haga cargo de este problema. No se puede aguantar mas".

Desde el barrio Las Diez Manzanas de Manuel B Gonnet, destacaron que "estamos sin presión de agua, desde hace unos cuantos días" y añadieron que pese a los reclamos (n°3048686) que han planteado a la empresa ABSA hasta el momento no pueden contar con el servicio.

Desde Villa Zula reportaron que dos personas mayores de 82 años "hace dos días q no tienen agua ni para bañarse. Uno llama a ABSA al 08009992272 y te dejan colgado y nadie responde. Los jubilados sólo cuentan con la mínima y, pese a eso, pagan religiosamente y no brindan el servicio".

En tanto, desde 119, entre 74 y 75 precisaron que desde hace 20 días se encuentran sin agua y que el problema lo están sufriendo los vecinos que se encuentran del lado de la mano impar. En este sentido detallaron que "es desesperante la situación". "Hice mas de 20 reclamos a ABSA y no he tenido respuestas. Reclame en Autoridad del Agua y hasta la Defensoría del Pueblo y nada. Ninguna solución al respeto y encima mi esposa es enfermera en clínica y hospital y necesita asearse cada vez que llega del trabajo pero no puede".

"Perdón pero es bochornoso. Otra vez con la canilla seca", sostuvo un vecino de Villa del Plata que señaló al mismo tiempo que está sucediendo lo mismo en Punta Lara.

"Pagamos los impuestos más elevados de Ensenada. La receta será AGUA Y AJO???", destacó.

También se sumaba una queja por corte de luz que vienen sufriendo en la zona de 61 entre 1 y 115. "Ayer fueron 5 horas. Hoy desde las 14.15 aproximadamente.

Es una burla total. Los vecinos estamos indignados" señaló Sandra que pidió a la empresa Edelap que le dé una solución definitiva al problema.