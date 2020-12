"Los K manipularon la Anmat", dijo Lanata sobre la vacuna rusa Sputnik V

Jorge Lanata volvió a su programa de Radio Mitre y lo hizo con todo. El periodista denunció que grupos ultra K le salieron al cruce por declarar días atrás que la campaña de vacunación no iba a arrancar en diciembre, cuando en realidad comenzó ayer mismo con el personal de salud como prioridad.

En ese sentido, Lanata dijo que “los K son unos caraduras y con la vacuna es terrible como lo están manejando. Yo dije algo que aún sostengo: las vacunas se dan cuando están autorizadas por los países que las hacen y Rusia todavía hoy no terminó la Fase 3”. Además apuntó contra la Anmat: “Me parece triste que se engañe a la gente. Pensar que Anmat es el único organismo que la puede autorizar en el mundo, y más allá de que la Anmat es serio, creo que es la primera vez que mete mucho la gamba; le va a costar como al Indec falsear la inflación”.

Y fue más allá en sus dichos: “Los K hicieron algo que no hicieron ni los militares, desvirtuaron el Indec, todo el mundo creía en el Indec y los tipos lo manipularon para pagar menos intereses de la deuda. Ahora el ‘kirchnerismo contraataca’ manipuló la Anmat y es una cagada que hagan pelota las instituciones serias del Estado como lo están haciendo”.

Sobre sus dichos sobre la vacunación, el periodista ratificó que “lo que dije y sostengo es que no había tiempo (para comenzar a vacunar antes de fin de año), y lo dije porque soy periodista y miré cómo estaba la investigación en Rusia de la vacuna. Eso fue todo. No dije esto con ninguna intención de joder a nadie, al revés, dije que me la daría, pero me daría una vacuna completa”.

Por otro lado, en el breve contacto que tuvo con los panelistas, aseguró que “no estoy diciendo que no se la den (la vacuna), dénsela pero sabiendo que es una vacuna por la mitad hasta tanto Rusia la autorice y ahí será una vacuna completa. Buscar tener en medio de un momento de confusión un poco de éxito político, hace que tengan un criterio muy voluntarista y con eso no se jode”.

Así, volvió a la carga contra la vacuna rusa. “No la autorizó la FDA porque Rusia no la presenta, ni fue autorizada por la Comisión Europea y los países donde se están aplicando son Rusia y Biolorusia, que no les queda otra”, manifestó, al tiemoi que dijo: “¿Por qué no creo que no sea una vacuna en serio? En principio por algo objetivo: miren si Rusia la autorizó y terminó toda la fase de experimentación. La respuesta es no. Es gracioso que digan esto para transformar en un éxito político algo que es un fracaso total, que fue como manejaron la administración de la pandemia, la cuarentena”.