Sidders: piden a posibles víctimas que denuncien

Tras la detención del cura Raúl Sidders -acusado de presunto abuso sexual- que tuvo lugar el pasado miércoles, desde el colectivo Iglesia Sin Abusos (ISA) solicitaron a otras posibles víctimas que “se acerquen” a sumar sus denuncias contra el ex párroco del Colegio San Vicente de Paul. Bajo el lema “no te calles”, señalaron que con los nuevos testimonios de sobrevivientes “podés apoyar a la denunciante”. En esa línea, pusieron a disposición las siguientes direcciones de correo electrónico: investigación.abusos.raul.sidders@gmail.com o iglesias.sin.abusos@outlook.com.ar.

En tanto, indicaron que “una vez que se contacten, recibirán el asesoramiento legal correspondiente y la contención psicológica debida y necesaria para atravesar el proceso de denuncia. No estarán solos o solas”. Sidders, a quien los alumnos del colegio llamaban en secreto “El frasquito” porque al parecer los obligaba a masturbarse para guardarse su semen en un recipiente, se entregó el 2 de diciembre último en la Fiscalía de La Plata y, tras ser indagado, quedó alojado en la DDI local.

En su declaración ante el fiscal Álvaro Garganta, el religioso aseguró “no recordar” a la víctima. “No me acuerdo los nombres de los maridos de mis hermanas, me oriento en el terreno pero no tengo memoria de nombres”, reveló una fuente cercana a la investigación que dijo el sacerdote. “Quiero aclarar que yo siempre fui muy arisco con las mujeres, no me jodan con la teoría del género, no es del orden natural. Eso me lo decía el mismo (monseñor Héctor) Aguer, yo soy de trinchera”, sostuvo en su indagatoria.