No tienen paz en 41 entre 20 y 21 por un enjambre de abejas frente a una vivienda

María Cristina Rocca reclamó que las autoridades municipales tomen medidas para erradicar un enjambre de abejas en la entrada de una vivienda a la altura de calle 41 entre 20 y 21 Nº1260. “Llamé al 147, me derivaron a Zoonosis, donde me dicen que ese es tema que le incumbe al Municipio. Reitero la llamada sin recibir una solución”, dijo la mujer, que entre idas y venidas no obtiene respuestas.