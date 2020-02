"Corransé o los piso": la amenaza de un chofer que circulaba por Ruta 2 sin habilitación

Un chofer de colectivo que circulaba sin habilitación por la Ruta 2 quedó detenido tras resistirse a un control de la Policía Vial.

El hecho ocurrió esta madrugada a la altura del kilómetro 90 de la Ruta 2 cuando un colectivo pertenenciente a Viajes Zahira, interno 2065 fue detenido en un control de la Policía Vial donde se comprobó que no tenía la correspondiente habilitación para circular ni transportar pasajeros. El rodado se dirigía desde Santa Teresita. hacia la localidad de Claypole en el partido bonaerense de Almirante Brown, 68 pasajeros, quienes fueron trasbordados a otra unidad habilitada".

Durante el procedimiento fue detenido el chofer, un hombre de 48 años que de manera agresiva intentó eludir el control al grito de "corransé o los piso, vos no me conocés, yo de acá me voy".

Los dichos del chofer no pasaron de amenaza no obstante lo cual fue detenido en el marco de una causa a cargo de la fiscal de Brandsen, Mariana Albisu, por "atentado y resistencia a la autoridad". El test de alcoholemia dio negativo.