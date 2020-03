¡¡¡Aaaachís!!! El estornudo de Larreta que copó las redes sociales

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es por estas horas blanco de las burlas en medio de la crisis por el coronavirus. Es que se viralizó un video en las redes sociales en donde durante una conferencia de prensa justamente en el marco del covid-19 se lo ve estornudando y tosiendo en una conferencia de prensa de una forma que, según los especialistas, no debe hacerse: se tapa la boca con la palma de la mano y no flexionando el codo.

La misma se llevó a cabo ayer en la sede gubernamental porteña y Larreta estuvo acompañado por el Fernán Quirós, a cargo del área de salud, quien daba explicaciones de cómo se debe actuar frente a un estornudo. "Solamente recomendarles, que es muy importante, como protegerse y prevenirse. La prevención del virus, ya lo han dicho muchos expertos en diferentes medios, es básicamente la misma que los diferentes cuadros gripales, que con el virus de la gripe: no toser sobre la mano, sino sobre el pliegue del codo para que no queden en la mano las gotitas", decía Quirós, cuando el jefe porteño no pudo evitar el "¡¡¡achís!!!"