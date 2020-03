El Pastor Giménez habló sobre la unción con alcohol en gel por $1000 por la que fue denunciado

Casi 24 horas después de que se conociera un video en el que se lo ve ofreciendo una unción con alcohol en gel a cambio de 1000 pesos, Héctor Aníbal Giménez, mejor conocido como el Pastor Giménez, habló en el programa Instrusos por la señala América TV en donde mantuvo un fuerte cruce con el conductor Jorge Rial quien cuestionó su sermón y le pidió que "no se aproveche de este momento de vulnerabilidad por el que está pasando la gente".

En el mismo ciclo televisivo el evangelista se enteró de que fue denunciado por la venta ilegal de alcohol en gel. "Es mentira, lo van a tener que demostrar en la Justicia" dijo sobre el proceso judicial que se inició y que lo tiene como principal sospechoso.

"Vos no sos pastor, vos fuiste excomulgado de la iglesia evangélica", comenzó diciéndole Rial a Giménez. "Mi iglesia es independiente...", se defendió él. "Ah, es una pyme, sos cuentapropista", insistió el periodista.

"Si me vas a faltar el respeto... Yo soy pastor independiente, de una iglesia carismática fundada por mí. Yo puedo ser pastor abajo de un árbol, debajo de un puente. Mi pastorado es una vocación personal", explicó Giménez.

Al ser consultado por el video en el que se lo ve pedir mil pesos a cambio de alcohol en gel, Giménez precisó que "está sacado de contexto. Yo hablo de un pacto. En nuestro lenguaje un pacto es con aquellos que colaboran con la iglesia, la fe la mantenemos entre todos. Mis discípulos saben que es un esfuerzo, porque nosotros no estamos subsidiados por el estado".

Tras ello, Rial interpeló a Giménez señalando: "Vos decís que podés vencer al coronavirus, en un momento en que no hay ni vacunas. ¿Te parece bien? Estamos hablando de ciencia, esto no se cura solo con fe, es muy peligroso el mensaje que das".

Giménez le respondió: "Si vos no creés, no... Yo promulgo la fe. Para los que creemos, todas las cosas son posibles. Yo estoy en una reunión de fe... El gel es porque yo tengo que imponer las manos, y no puedo hacerlo sin el gel. Yo tengo que educar a mi gente para cumplir las reglas sanitarias. Yo soy profeta, el profeta anticipa lo que va a pasar. Mi fe como profeta de la Argentina me permite ver que vamos a ser el país menos dañado por el virus".

"Yo respeto la fe. Pero diciendo esto, más lo del coronavirus venciendo la muerte, hay gente que va a creer que con eso solo es suficiente", sostuvo Rial en tono de queja. "Vos estás menoscabando a la gente, y la gente no es sonsa", devolvió Giménez.

El tono de la discusión volvió a subir tras esta frase. "Vos también lo estás haciendo cuando le pedís mil pesos..." lanzó Rial a lo que Giménez respondió: "Son mis discípulos, campeón...".

"Si llega un tipo sin una luca, ¿vos le ponés el alcohol en gel? ¡Vos te escondés en lo espiritual para comerciar!", disparó el conductor. Y Giménez siguió: "Vos estás mintiendo, estás hablando sin saber. Nunca hiciste una investigación correcta. Gracias a lo que vos hiciste mi Facebook hoy reventó".

Sobre el final, después de una acalorada discusión, Giménez amagó con irse y lanzó: "Che, los quiero... No nos vamos a poner de acuerdo jamás. Decí lo que quieras. Los quiero, me han dado una mano".

Rial no dejó pasar el mensaje y le replicó: "No, no somos socios de tu mentira. No avalamos lo que vos dijiste. Sos un irresponsable. ¿Quién te hizo profeta?". "Dios", respondió Giménez.

"Es imposible hablar con vos. El mensaje que diste es nefasto. Le sacás la guita a la gente", señaló Rial. "Chau, los quiero. Dios los bendiga", se despidió el predicador, se levantó de su silla y dio por terminado el móvil.