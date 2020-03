El Pampa Sosa y un viaje de dos días en tres micros distintos para volver de Bolivia

El ex jugador del Lobo, Roberto Pampa Sosa, quien hace unos días le contó a EL DIA cómo llevaba adelante su vida en medio de la pandemia del coronavirus en Bolivia, ahora contó la travesía que tuvo que hacer para poder regresar desde allí.

El entrenador mantuvo un diálogo con Toda Pasión y comentó que debió viajar durante dos días en tres micros distintos para poder volverse hacia La Plata.

El DT que desempaña funciones en el Ciclón de Tarija manifestó que primero abordó un bus hasta la frontera, una vez en Aguas Blancas, en la provincia de Salta, subió al segundo rumbo a la capital salteña, desde donde partió el tercero hasta Retiro y parece que la travesía estaría por terminar esta noche.

"Estoy con muchas ganas de llegar para hacer la cuarentena en mi casa con mi familia. Catorce días no es tanto y hay que hacer la cuarentena, nos tenemos que cuidar, hay que entender que es muy importante quedarnos en casa para que haya menos contagios", aseguró.

Y agregó que volvió por recomendación del consulado: "El cónsul me recomendó que me volviera y eso hice. Estaba dirigiendo a Ciclón de Tarija y tenía pensado quedarme. Ya estábamos haciendo la cuarentena porque cerraron todo. Allá no hay ningún caso".