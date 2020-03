Tras volver de EE.UU., Laurita negó haber violado la cuarentena

Con una extensa carta que subió a sus redes sociales, Laurita Fernández explicó los motivos por los cuales “rompió” la cuarentena, tras haber sido denunciada por los vecinos de su pareja, Nicolás Cabré, al verla llegar a la casa del actor en Pilar.

Como la bailarina había regresado de Nueva York, debía permanecer en su hogar, pero tuvo un inconveniente edilicio, se trasladó hasta lo de su novio y quiso contar lo que pasó “para despejar dudas, ya que entiendo es un tema sensible”, precisó.

“Tuve que abandonar mi departamento por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en casa, se rompió un caño del edificio justo debajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos vecinos causándoles serios problemas y empezó a inundar el mío. Hacía tres días que estaba sin agua y realmente se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene. Llamé al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por viaje, y si no tenía síntomas, que me mude. Y eso hice”.

La bailarina también relató que llamó a la policía para explicar lo sucedido y las “medidas” que debía tomar antes de retirarse de su casa: “Me dijeron que solicite el permiso para poder circular en la página del Gobierno, lo hice, me lo aprobaron, y además la administración del edificio hizo una carta dejando todo por escrito también. Con los recaudos necesarios y sin tener contacto con nadie, me trasladé a la casa que especifiqué en el permiso solicitado”.

Para finalizar su comunicado virtual, la rubia pidió “perdón” por si “alarmó” o “molestó” a alguien, ya que comprende “el miedo y la preocupación de todos”. Confirmó que su cuarentena post viaje “está terminada” y que ella se encuentra “bien, sin síntomas”, y dijo que seguirá “con la cuarentena que nos toca a todos en casa”.