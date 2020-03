La angustia de dos hermanas platenses y un ex combatiente varados en Punta Cana

Con el correr los días y mientras se estira el tiempo de cuarentena de aislamiento preventivo y obligatorio, se van conociendo más historias de distintos platenses que quedaron sin poder volver al país.

Agustina López es una de ellas, y junto a su hermana están hace más de dos semanas varadas en Punta Cana. "Vinimos unos diez días de vacaciones. No es cierto que Cancillería y la Embajada nos estén brindando apoyo ni económico ni psicológico. Cuando esto explotó este destino no era de riesgo, por lo que las agencias de turismo cambiaban los pasajes por que aún no eran lugares de riesgo y aún no estaba dictada la cuarententena", le contó a El Día.

La joven agregó que "desde hace más de una semana que estuvimos durante 15 horas por día yendo al aeropuerto para esperar o conseguir vuelos. Los hacían anotar desde Aerolíneas Argentinas en listas para vuelos de repatriados con un costo de 800 dólares los cuales nunca existieron. Esto se dio hasta que cerraron el aeropuerto".

"El sistema de salud en Dominicana está colapsado y es muy precario, estamos asustadas y varadas en una isla con mi hermana. Si nos llega a pasar algo no queremos ser un peso para este país", puntualizó.

Otro caso en ese país es el de Carlos Fabián Rojas, platense y ex combatiente de Malvinas. En contacto con este diario detalló que "vinimos el 16 de marzo a pasar unos días de vacaciones. Yo tengo 56 años y es la primera vez que salgo con mi familia del país. Si bien había una cuestión con el tema del coronavirus, pero pasamos todos los puntos de control. Pudimos venir pero no volver. La compañía que nos trajo ya dejó de operar. Hoy dependemos de la ayuda del Gobierno.

"Vinimos de vacaciones pero estamos haciendo cuarentena encerrados. Es angustiante estar lejos de tu país, y tu familia preocupada por vos pensando cuando vamos a poder volver. La incertidumbre es saber cuando vamos a poder regresar", detalló Rojas.