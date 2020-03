El multimillonario Bloomberg se retira de las primarias demócratas y apoya a Biden

El multimillonario ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg decidió hoy retirarse de las primarias demócratas y dar su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden, tras no obtener los resultados esperados en las internas del supermartes, cruciales para definir al rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.



"Hace tres meses entré en la carrera para derrotar a Trump. Hoy, abandono por la misma razón. Vencer a Trump empieza por unirse en torno al candidato con más probabilidades para hacerlo. Está claro que ese candidato es mi amigo y un gran estadounidense, Joe Biden", señaló Bloomberg en su Twitter.



Bloomberg, que no había participado en las votaciones anteriores, debutó ayer en las primarias del supermartes y solo obtuvo una victoria en el territorio de ultramar Samoa Americana pese a haber invertido más de 500 millones de dólares en su campaña.



En los 14 estados participantes, el magnate disputó el tercer lugar con la senadora progresista Elizabeth Warren.



Los resultados del supermartes consolidaron la lucha por la carrera presidencial entre Biden, gran ganador de la jornada con triunfos en nueve estados, y el senador socialista Bernie Sanders, vencedor en el estado clave de California y hasta ayer gran favorito en las encuestas.



La remontada del ex vicepresidente de Barack Obama, golpeado tras tres derrotas consecutivas, comenzó a gestarse el sábado con su primera victoria en las primarias de Carolina del Sur.



Este triunfo contundente dio el impulso necesario a su campaña para afianzarse como el precandidato moderado capaz de frenar la ola a favor de Sanders.



Su candidatura fue, además, propulsada con la salida del ex alcalde Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar, quienes ofrecieron en un acto conjunto su respaldo a Biden en en la víspera del decisivo supermartes.



A ellos se sumó ahora Bloomberg, cuyo apoyo fue agradecido hoy por el precandidato conservador.



"Mike Bloomberg, no tengo palabras para agradecer tu apoyo (...) Esta carrera va más allá de los candidatos y de los políticos. Se trata de vencer a Donald Trump, y con tu ayuda, vamos a lograrlo", tuiteó Biden.



El fiasco del supermartes precipitó la salida del multimillonario, cuya entrada tardía a la carrera en noviembre lo había llevado a jugar todas sus fichas en esta cita y saltarse las primarias anteriores en Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.



El tamaño de su apuesta fue equivalente al gasto de al menos 180 millones de dólares en publicidad en los 14 estados participantes, según la cadena CNBC.



Una inversión millonaria que había extendido a territorios donde aún no hubo primarias, como Florida, Michigan y Pennsylvania, donde tenía previstos eventos este fin de semana.



Bloomberg, de 78 años, es uno de los hombres más ricos del planeta, con un patrimonio estimado de 61 mil millones de dólares. Su fortuna proviene de la compañía de medios y datos financieros que lleva su nombre, Bloomberg Media Group, fundada a inicios de los años 80.