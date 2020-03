Las acciones se desplomaron por segundo día consecutivo

NUEVA YORK

Las acciones en las principales bolsas del mundo se desplomaron por segundo día consecutivo al tiempo que la cotización del petróleo caída 45,50 dólares, el valor más bajo en una década.

El índice S&P 500 caía 79 puntos (2,62 por ciento) a 2.945 puntos. El índice industrial Dow Jones retrocedía 495 puntos (1,9 por ciento) a 25.626. El compuesto Nasdaq perdía 259 unidades (3 por ciento) a 8.479. Ayer, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años caía a 0,73 por ciento frente al 0,92 por ciento del jueves. El rendimiento cae cuando los inversionistas temen la proximidad de una débil economía y de inflación. Estaba en 1,90 por ciento a inicios del año, antes de los temores del virus.

El miedo a los efectos negativos del coronavirus en la economía mundial volvió a adueñarse de los mercados bursátiles europeos que, después de tres jornadas en verde -entre el lunes y el miércoles-, se han desplomado en las sesiones del jueves y el viernes a pesar de la actuación de los bancos centrales y de algunos organismos internacionales.

Los inversores buscaron refugio en activos considerados seguros, como el oro, el yen y la deuda de EEUU o Alemania, al tiempo que el precios del petróleo se hundió tras el fracaso de la reunión entre la OPEP y otros grandes países productores.

El Ibex 35, el selectivo de la Bolsa española, bajó un 3,54 por ciento. A pesar de las subidas registradas entre el lunes y el miércoles, tras el recorte de tipos acometida por la Reserva Federal, el Ibex terminó la semana con un descenso acumulado del 3,98 por ciento, lo que la convierte en la segunda peor del año después de la pasada.

Londres perdió ayer un 3,62 por ciento; Francfort, un 3,37 por ciento; París, un 4,14 por ciento; y Milán, un 3,5 por ciento. En el conjunto de la semana, Londres bajó un 1,79 por ciento; Francfort, un 2,93 por ciento; París, un 3,22 por ciento; y Milán, un 5,39 por ciento. En Asia, Tokio cayó un 2,72 por ciento; Hong Kong, un 2,32 por ciento; y Seúl, un 2,16 por ciento.

Según Sergio Ávila, analista de IG España, los inversores temen que el impacto económico por la expansión del coronavirus sea mayor de lo previsto y que afecte no solo a Asia sino también a Europa y EEUU. En la misma línea, Renta4 cree que la aversión al riesgo se ha intensificado en los mercados ante el temor a un parate en la economía y en los resultados empresariales.

Frank Häusler, de Vontobel AM, prevé un descenso significativo en el ritmo de crecimiento de la economía mundial, pero espera una recuperación en verano. Bank of America insiste en que las políticas monetaria y fiscal no evitarán los problemas en la oferta causados por la interrupción de las cadenas globales de suministro, pero precisa que pueden minimizar los efectos de la epidemia en la demanda. (EFE y AP)