El desesperado pedido de la mamá de una nena discapacitada en La Plata

Daira Abigail Medina tiene 25 años, vive en Los Hornos y es la mamá de Sofía, una nenita de tres años y medio discapacitada que padece varias enfermedades: hidrocefalia, síndrome de west, retraso madurativo y epilepsia refractaria. En las últimas horas decidió hacer público su situación y relatar el drama que vive para poder sobrevivir con su pequeña hija.

"Se está alimentando por sonda gasogástrica, teníamos una cirugía prevista pero por el tema de la cuarentena no se pudo hacer. El motivo de hacer visible mi caso es por la situación económica. Sofi cobra 1.224 pesos de una pensión del IPS (Instituto de Previsión Social) de la Provincia", explicó.

En diálogo con EL DIA, la joven dio detalles de por qué percibe esa pensión y no la Anses. "No cobré el bono, no tengo la Asignación, no cuento con tarjeta Alimentaria, hoy la única ayuda que tengo es estos 1.224 pesos. He ido al Ministerio de Desarollo social, la Municipalidad y otros lugares. Elegí cobrar la asignación provincial porque me daba la posibilidad de tener la obra social".

"La única solución que me dan es renunciar a esta pensión y poder tramitar la AUH con discapacidad. Pero no es lo que me sirve, ella al tener tantas patologías necesita IOMA si o sí, no es un capricho, sino la salud de ella. Somos muchas madres que pasamos por esta situación y no podemos ir a cortar una calle porque no podemos", agregó.

"Ella necesita la internación domiciliaria desde que salió de la terapia intensiva el 9 de marzo. No tengo mi casa en condiciones. Teniendo a ella acá corre riesgos de vida. En febrero sufrió dos paro cardiorespiratorios", necesito que IOMA me autorice la internación domiciliaria.

"Es todo muy injusto, porque ni siquiera tengo el descuento de SUBE por no estar inscripta en Anses. ¿Dónde están los derechos de los discapacitados? Hemos escuchando estos días al presidente con muchos anuncios, ayudas y bonos, pero se olvida de los discapacitados con pensiones con contributivas".

"Estoy sola, no puedo salir a trabajar. Me había anotado para estudiar enfermería pero tuve que dejar. Con ese monto de dinero es imposible, ¿cómo hago para comprar pañales, leche y comida?", contó Daira en medio de la angustia.