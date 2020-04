Denuncias por faltante de dosis y filas eternas: así sigue la aplicación de la vacuna antigripal en La Plata

El panorama en los vacunatorios de La Plata por la aplicación de la vacuna antigripal era este lunes no muy distinto al registrado a lo largo de la semana pasada, con colas extensas y consecuentes demoras que provocaban el hartazgo de los vecinos. Pero además se registraba múltiples quejas por faltante de dosis en algunos centros de vacunación de la periferia y el Casco Urbano.

Cabe remarcar que ayer autoridades sanitarias de La Plata se refirieron a la restricción de la presente campaña de vacunación, que en este primera instancia abarca nada más que a los grupos de riesgo, entre estos los adultos mayores. En ese sentido, se debe tener en cuenta la gran demanda nacional a raíz de la pandemia por coronavirus Covid-19. Se indicó también que en la medida que el municipio reciba más dosis la campaña se irá ampliando al resto de la comunidad.

Según informó la municipalidad platense, la Ciudad cuenta para esta campaña con 50 centros de vacunación

Norma Grillo, vecina del Barrio Hipódromo, relató que "hoy fui al vacunatorio de 8 entre 41 y 42 y no había vacunas" y tuvo que conformarse con "la amabilidad y explicación de la gente que trabaja ahí", por lo que retornó a su hogar sin recibir su dosis.

En tanto, Cristian Ituarte, otro vecino platense expresó que "a pesar de la anunciado", en alusión a la continuidad en el día de la fecha de la campaña de vacunación, "en el centro de atención primaria de City Bell no atenderán según el cronograma de la Municipalidad sino por turnos que ya se dieron para todo el mes de abril".

Asimismo el hombre denunció que "no hay vacunas en los centros de salud de Villa Elisa y Abasto".

Por su parte, Gustavo, de Altos de San Lorenzo, contó esta mañana: "Recién vengo del vacunatorio de calle 20 y 85 y no tienen la vacuna, no tienen certeza de cuándo la van a recibir y no saben cómo van a reorganizar el cronograma ya que hoy correspondía a DNI 0 y 1".

Por otro lado, Gustavo Jara afirmó que en el vacunatorio de 55 entre 17 y 18 "se entregaron solo 200 números y se formó una larga fila a la intemperie".

Asimismo, Marcelo Mayo aseguró que "en los centros de salud reina la improvisación, solicitan sacar turno por teléfono previamente y nadie atiende o no funciona, y el área de Salud del municipio nadie atiende los teléfonos para hacer consultas".

En esa línea, la redacción de EL DIA también recibió reclamos de vecinos de Gonnet que concurrieron a un centro de salud de la localidad y se encontraron con que "no había más vacunas".

El Municipio informó, luego de que la Región Sanitaria XI recibiera unas 2500 nuevas dosis de vacunas anti gripales, que se restringirá la vacunación a los adultos mayores y personas que integren grupos de riesgo, y tras ello se ampliará al resto de la población.

Según se informó desde la Secretaría de Salud, se trabajará priorizando a los mayores de 65 años y quienes integren los grupos de riesgo; mientras que los restantes grupos se incorporarán sucesivamente con la llegada de nuevas dosis.

“Estamos frente a un escenario epidemiológico extraordinario y dinámico y debemos proteger a los más sensibles, como los abuelos y abuelas mayores de 65 años y todos aquellos integrantes de los grupos de riesgo”, se explicó.

Frente a este panorama, se precisó que “ante la gran demanda que se ha presentado, y con el objetivo de darle prioridad a quienes más lo necesitan, desde el próximo lunes todos los puntos fijos que estableció el Municipio aplicarán la vacuna sólo a quienes integren los diversos grupos de riesgo”.

"La medida apunta principalmente a los niños de entre 6 y 24 meses; las personas mayores de 65 años; los portadores de enfermedades crónicas y todo personal de salud, embarazadas y puérperas hasta los 6 meses", se especificó.

Vale recordar que, hasta el momento, los profesionales del Municipio aplicaron más de 14 mil dosis de la vacuna antigripal en los múltiples puntos fijos de vacunación que la Comuna dispuso en las distintas localidades del Partido y en el casco urbano.

Asimismo, la campaña continuará próximamente con operativos de vacunación en puntos itinerantes como geriátricos y hogares para adultos mayores.

Según se informó, en el casco urbano los vecinos pueden acercarse al vacunatorio de calle 55 e/ 18 y 19, donde se atiende de lunes a viernes, de 8 a 16 horas; y en el Consejo de la Tercera Edad, ubicado en calle 14 e/ 54 y 55, donde se aplican dosis de la vacuna de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Al mismo tiempo, la vacuna gratuita está disponible para los grupos de riesgo en los 42 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que forman parte de la campaña antigripal.

Se atiende por número de DNI

Cabe destacar que, desde este lunes, la atención en todos los puntos fijos de vacunación del Partido cumple con un cronograma especial determinado por el último número de DNI del paciente que integre alguno de los mencionados grupos.

De esta manera, los días lunes se vacunará a aquellos vecinos con documentos de identidad finalizados en 0 y 1; los martes en 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9.

En todos los casos, se llevó adelante un reordenamiento de los recursos humanos para garantizar cuatro horas de vacunación diarias y se delineó un funcionamiento sanitario que asegure la circulación ordenada y el distanciamiento social recomendado.