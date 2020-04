Vecino denuncia fallas en el sistema de ANSES para registrarse en el IFE

Un vecino de nuestra ciudad se comunicó con el WhatsApp de EL DÍA y aseguró que cumple las condiciones para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero que el sistema no se lo permite.

"soy monotributista B al día 11 Y la pagina me decía que mi trámite esta en proceso igual me pedian el CBU. Cuando quise ingresar para validar el mail, no lo recibí. El día domingo recibi el mail, pero no pude completar el proceso porque la página me indicó que la fecha había sido el 11 porque mi DNI termina en 0. Pero no me habían mando el mail de confirmación", comenzó relatando el damnificado.

Y agregó: "El teléfono 130 de ANSES cuando marcas la opción IFE te corta y la pestaña de quejas de la pagina Mi Anses está mágicamente en reparación. A mi hijo que está desocupado le negaron el beneficio porque según ANSES está trabajando. Perdió el trabajo en febrero y tiene la baja de AFIP. No pudo ingresar el reclamo. Mi hija discapacitada, que nunca trabajo por su discapacidad y vive en otro domicilio tiene el pedido en trámite", y cerró: "Siempre la misma historia. Nada es cierto de lo que se está diciendo. Por favor constaten lo que estoy manifestando".