Entrevista a Julio Garro en VIVO por Instagram

"Cuando llego a mi casa mi familia me hace hacer un protocolo de ingreso. Me saco la ropa, me baño, y luego recién le doy un beso a mis hijas y mi esposa", comentó el intendente.

"Por ahora dentro de todo con los parámetros de la normalidad con 28 infectados. Hemos hecho un gran trabajo que no lo hizo únicamente el municipio o el intendente sino los platenses. Estamos jugando un partido importante todos. A su vez estamos preocupados por los comerciantes o quienes hacían changas", agregó al ser consultado sobre la situación de la cuarentena en la Ciudad.

"Vamos a convocar a las pymes la semana que viene y le voy a llevar las inquietudes al gobernador con quien me voy a reunir el próximo martes".

Sobre la relación con Axel Kicillof, dijo que "es buena, con mucha normalidad, tanto con el presidente como con el gobernador. Entendimos que no hay que mezclar la política. La comunidad que estemos trabajando en una misma mesa".

"Esta pandemia va a cambiar muchas veces, entre ellas que los políticos nos sentemos en la misma mesa. Para lo otro están en las elecciones".

