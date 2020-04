Cobran los jubilados: consejos para hacer la fila y evitar contagiarse de coronavirus

Mañana reabren los bancos, una noticia esperada muchos jubilados que hasta hoy no pudieron cobrar sus haberes ya que no poseen tarjeta de débito para retirar dinero por los cajeros automáticos. La desesperación de este grupo de ex empleados de la administración pública bonaerense iba en aumento hasta que llegó el alivio cuando hace pocas horas se informó que las entidades bancarias fueron autorizadas a abrir sus puertas mañana, el lunes y el martes, sólo para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones, planes y programas de ayuda de ANSES y de otros entes.

Es por ello que frente a este nuevo panorama en medio de la pandemia, aparecen los cuidados en primer plano, sobre todo para quienes son personas de altísimo riesgo de contagio del Covid19. Mañana, desde muy temprano, no se podrá evitar ver colas de abuelos en los bancos esperando la apertura de puertas para ingresar a las sucursales y así poder hacerse de sus haberes. Es cierto que la economía aprieta y son muchos los que se quedaron "sin un peso" en los bolsillos, tal como cientos de jubilados lo expresaron en los llamados telefónicos que se recibieron en los últimos días en la redacción de EL DIA, pero también vale hacer hincapié en los recaudos que se deberán tener a la hora de evitar contagiarse ya que, como admitió el propio gobierno nacional, el virus ya circula entre la población.

Consultado al Instituto de Previsión Social sobre los consejos que se le pueden brindar a lo jubilados que mañana seguramente se volcarán en gran número a las cajas de los bancos, aseguraron que "si bien esto ocurre todos los meses, esta vez la situación es diferente".

"En primer lugar que no vayan a las 7 de la mañana a las sucursales porque tomarán frío", es una de las recomendaciones. Por otro lado, deberán "tomar distancia de más de un metro y medio para no entrar en contacto con otras personas". Desde el organismo provincial abogan a la idea de que "no se amontonen" y si bien "entendemos la urgencia de que necesitan cobrar, no es necesario que vayan todos mañana".

También sostuvieron que "es preferible que concurran al banco un rato antes del horario de cierre y el que pueda que vaya el lunes o martes, donde seguramente habrá menos gente". Es por ello que aclaran que "no será sólo el viernes el pago y es importante recalcar que también tienen dos días la semana que viene".

Por su parte, desde el Banco Provincia informaron que "los jubilados y pensionados que no tengan tarjetas de débito serán los primeros en ser atendidos por caja cuando mañana reabran las sucursales. Además, el personal bancario se enfocará en capacitar a los clientes en el uso de cajeros automáticos y la Banca Internet Provincia (BIP), por donde pueden operar las 24 horas".

Para esta apertura especial de las sucursales se diseñó un protocolo de medidas para mitigar los riesgos de contagio, como el respeto a la distancia interpersonal de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. Además, sostuvieron que el personal del banco va a administrar el flujo de clientes hacia el interior de las sucursales de acuerdo con lo que considere seguro. Banco Provincia igual recomendó que los adultos mayores "traten de evitar ir a las sucursales y lo hagan sólo cuando no sea posible usar el cajero para cobrar. Siempre es mejor que un apoderado pueda ocuparse en lugar del beneficiario. Ir al banco es la excepción, la regla siempre es quedarse en casa”.

Según informaron, desde que comenzó la pandemia, esta entidad bancaria bonaerense puso en marcha varias medidas para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria, como un plan especial de recarga en su red de 1800 cajeros automáticos y el aumento a 20 mil pesos en el monto máximo de extracción diario por cajeros para todos sus clientes. Además, recomendó medidas de seguridad para evitar engaños y robos a través del uso de la Banca Internet Provincia y recordó que los jubilados que cobran haberes en sus sucursales están eximidos de dar la fe de vida desde hace seis meses. La entidad, manifestó que mantiene activos todos sus canales de atención personalizada: el 0810-222-2776 para consultas en general y 0810-122-0333 por preguntas sobre Banca Internet. En redes sociales a través de Twitter en @BPResponde y Facebook en @bancoprovincia. En Instagram @banco_provincia hay tutoriales e información útil para los clientes.

En este contexto, cabe destacar que un informe actual de la Universidad Católica Argentina asegura que poco más del 50% de las personas mayores utiliza el cajero automático en nuestro país, mientras que el 46,5% cobra por ventanilla. Lo cierto es que los adultos mayores se resisten a usar los cajeros automáticos porque no se llevan bien con las nuevas tecnologías y no confían en ellas, por lo que prefieren cobrar "a la vieja usanza", es decir, con un cajero que les entrega la plata. También influye el hecho de que no consiguen ver de forma correcta las pantallas y muchos no comprenden las instrucciones operativas.

Desinfección en los cajeros

Por otro lado, muchos jubilados aún siguen cobrando por los cajeros, que se sumarán a empleados privados y públicos que comenzarán a percibir sus haberes. Es por ello que la Municipalidad de La Plata reforzó las tareas de desinfección y demarcación en las máquinas platenses para garantizar el distanciamiento social y prevenir la propagación del coronavirus. En este sentido, la Secretaría de Espacios Públicos de la Comuna informó que se comenzaron a delimitar con líneas amarillas en las veredas las colas de espera para ingresar a los cajeros con el objetivo de garantizar el distanciamiento social recomendado.

Según se informó, la presente iniciativa se enmarca en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), institución que aconseja mantener un metro de distancia entre las personas. De este modo, ya se llevaron adelante las mencionadas tareas en los cajeros dónde emplazados en 48 entre 6 y 7; 13 entre 34 y 35; 6 y 47; 6 y 46; 13 e/ 40 y 41; 7 y 54, y 13 y 48; mientras que durante los próximos días se avanzarán con otras zonas.

“Con el objetivo de hacer cumplir con lo recomendado por los profesionales de la salud, también dispusimos que decenas de inspectores del área trabajen durante los próximos días coordinando a los vecinos que se acerquen a extraer dinero en las sucursales del Banco Provincia de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina”, detalló el titular de Espacios Públicos, José Etchart. Asimismo, el funcionario municipal explicó que “la decisión se tomó teniendo en cuenta la situación sanitaria que atraviesa el país y considerando que es imprescindible limitar el contacto social, fundamentalmente en los primeros días del mes”.

Del mismo modo, agentes de Espacios Públicos reforzaron el trabajo de desinfección en los principales cajeros de la ciudad. Según se detalló, los operarios siguen un riguroso protocolo de higiene y seguridad, vistiendo los elementos indispensables para llevar adelante el lavado exhaustivo de las superficies con un preparado de agua y cloro a los fines de evitar la propagación del Covid19.