La panadería platense que dona pan a las familias que más necesitan

La llegada del coronavirus al país, el prolongado aislamiento que decretó el Gobierno para evitar el avance de este "enemigo invisible" y el consecuente parate de la economía, derivaron en nuestra ciudad en un verdadero mazazo para las familias más humildes, aquellas que se la rebuscan por medio de changas y otras actividades que apenas alcanzan para vivir del día a día. En este contexto, son cada vez más los casos de comerciantes que salen a ponerle el pecho a la cruda realidad con actividades solidarias destinadas a llevar alivio a los que más necesitan

Este es el caso de Darío Gutiérrez, dueño de la panadería San Jorge de Gonnet. Todos los días, en el local de Camino Belgrano y 493, Darío dispone de algunos canastos repletos de pan, pero no para venderlo, sino para donarlo a las familias que más lo necesitan. En diálogo con este medio, tanto él como sus empleadas coincidieron en que la iniciativa si bien cobra relevancia ahora en el contexto de la cuarentena, data de bastante tiempo, aunque ahora ha crecido notablemente la cantidad de personas que se acercan para tomar algunos panes y sumar algo más a la mesa.

"Algunos se llevan uno o dos panes, otros medio kilo, y hay quienes se llevan un kilo. Y al día siguiente vuelven, porque son familias que necesitan", contó hoy Darío sobre el ritmo de la donación. Por otro lado dio cuenta de que "estamos en un momento en que se acercan cinco para tomar la donación y otros cinco que van a comprar". "Es el momento que estamos pasando", sostuvo.

Pero la actividad solidaria de Darío no se agota en el local. Mientras hablaba por teléfono con eldia.com, mientras su panadería estaba abierta a sus clientes como todos los días, Darío manejaba su camioneta con rumbo al barrio El Churrasco. Tenía previsto repartir allí una buena cantidad de pan, galletas y facturas entre las familias que la necesita.

De perfil bajo, sin intenciones de hacer público su acción solidaria, Darío, que sólo habló por la insistencia del periodista, sostuvo que "el domingo vinieron a la panadería desde un comedor de Gorina, pidieron pan y le dimos". "Siempre fue así. No es ahora por este tema del virus. Tratamos de ayudar. Acá no se tira nada y se dona. Vienen a buscar o voy a donde sea necesario. Hoy me tocó ir al barrio El Churrasco", expresó.

Al ser consultado sobre el funcionamiento en medio de la crisis que desató el coronavirus, el pandero contó que "tenemos que abrir, tenemos que abrir sobre todo por los empleados, que necesitan trabajar, y ya que está ayudamos a los que necesitan con lo que nosotros hacemos, que es el pan".