Los taxistas hacían una olla popular y Control Ciudadano se la suspendió

Un grupo de taxistas realizó este mediodía un guiso popular en avenida 7 entre 50 y 51, para que "no les falte comida a los compañeros que no tienen para comer". Pero justo cuando empezaban a repartirse los platos, personal de Control Ciudadano interrumpió la ceremonia y desmontó las cocinas y las mesas colocadas.

"Seríamos como 30 compañeros. Hace un mes que lo venimos haciendo. Se ve que el Intendente, que hoy recibió gente en el Pasaje Dardo Rocha, no le gustó. Nosotros lo que pedimos es comida, no queremos planes sociales y esas cosas. Ya se lo pedimos por Mesa de Entradas: que nos asista con comida. Pero no tenemos respuestas".

Este grupo no pertenece a ninguno de los sindicatos que albergan a los trabajadores de la Ciudad, sino que son independientes.