Damián vive en La Plata, tiene leucemia y denuncian que le niegan los medicamentos

Hasta hace dos meses, Damián Torrez Acevedo concurría a clases de natación y pensaba en arrancar otro año del secundario en el colegio San Cayetano de La Plata. Pero en los primeros días de marzo, empezó a manifestar un deterioro de su salud y tuvo que ser asistido en el Hospital San Martín. Luego de algunos días de someterse a estudio médicos, el 12 de ese mes, el adolescente de 15 años recibió el diagnóstico por leucemia aguda. Su vida dio un giro rotundo, ya que enseguida debió someterse a los duros tratamientos de quimioterapia. De ahí en más, él y su familia comenzaron a vivir una pesadilla, pero no por la enfermedad en sí misma, sino por las dificultades para conseguir los medicamentos que necesita para avanzar con el tratamiento.

Yamila, su madre, denunció que, desde el vamos, el tratamiento arrancó con graves escollos. Para la primera fase, Damián necesitaba varias drogas, entre estas una que es clave y que se denomina Asparaginosa. Sin embargo, afirmó, la obra social le viene poniendo reparos y hasta ahora no se la entregó. Ella dijo que "presentamos la solicitud el 17 de marzo y nos entregan drogas el 19 de abril", y que en ese lapso, entre idas y venidas a capital federal, "no nos reconocieron firmas, nos maltrataron". Pero “hasta el día de la fecha no nos entregaron la Asparaginasa", denunció.

En torno a ese primer tramo de la quimioterapia aseguró que hemos comprado algunos medicamentos nosotros, pero no la Asparaginasa, que cuesta cerca de 60.000 pesos. "Es inalcanzable", afirmó. Así las cosas, tuvo que recurrir al banco de drogas del Hospital San Martín

Pero el tormentoso periplo por conseguir los medicamentos a través de la obra social (OSRJA - Obra Social de los Relojeros Joyeros y Afines) no terminó ahí. Ahora Damián afronta la segunda fase del tratamiento y otra vez deben lidiar para conseguir la otra tanda de drogas.

Según denuncian, "para que Damián arranque con la fase dos se solicitó medicación el día 14 de abril (Ciclofosfamida 1000 MG AMP 4 AMP), Catarabina 100 MG COMP POR 25 21 AMP), Mercaptopurina 50 MG COMP PIR 25 (3), Metotrexato 50 MG AMP (2) y Dexametasona 8 MG AMP (2)".

Sin embargo, señaló que "luego de varios email, nos informan el 22 de abril que fue autorizado el 20 del corriente mes y que la droguería Profarma sería quién nos debía entregar, llamamos y ellos nos dicen que la obra social no deja que nos entreguen las drogas".

Yamila contó que "hasta ahora nos están prestando el banco del hospital y algunas compramos, pero las que van por vena no hay formas de acceder económicamente, encima no son remedios que se consiguen de un día para el otro, lo tiene que autorizar el banco nacional y las farmacias pueden demorar de 15 a 30 días".

La mujer afirmó que "a Damián lo tienen que volver a hospitalizar entre el 1 y 8 de julio, pero para que nos sigan prestando, se debe devolver. El banco de droga del Hospital tiene muy buena predisposición, pero si a ellos no le devuelven no nos pueden seguir prestando".

Además, enfatizó que en febrero, bastante antes de que a Damián se le declare leucemia aguda, había tramitado el cambio de obra social por una de los docentes del sector privado, con lo cual en OSRJA tuvo cobertura hasta el 30 de abril. "En la obra social nueva presentamos la historia clínica y se comprometieron con la entrega de las drogas pero a partir del primero de mayo. Estamos muy agradecidos. Pero la obra social a la que fuimos afiliados hasta abril inclusive, nos sigue negando los medicamentos".