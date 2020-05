Tiene leucemia, está internada en el Hospital de Niños y necesita un costoso medicamento importado

La semana pasada EL DIA se hizo eco del caso de Agustina Michelle Martínez, la platense de 16 años que padece leucemia y que encara un durísimo tratamiento de quimioterapia en el Hospital de Niños de La Plata a la espera de que aparezca una médula para poder someterse a un trasplante.

En la oportunidad una tía de la joven, Romina, realizó un llamado a la solidaridad por una campaña de donación de plaquetas, la cual sigue vigente más que nunca, ya que la chica tuvo días atrás una "recaída agresiva".

Pero ahora se suma otra campaña que es para la adquisición de la droga Gemtu Zuma que debe importarse desde los Estados Unidos con encargo previo, con lo cual una vez que el trámite esté realizado tardaría entre diez y quince días en llegar al país.

Yamila, la mamá de Agustina, contó en diálogo con este medio que "es un remedio clave no sólo porque alivia el tratamiento, sino también porque es para matar las células cancerígenas", señaló.

Y agregó que "el Hospital de Niños se hace cargo se hace cargo del medicamento, aunque la familia tenemos que costear los gastos de papeles y traslado, lo cual representa una suma de 1000 dólares".

"Es un dinero que para nosotros es imposible juntar en este momento", sintetizó la mujer en medio de la desesperación. Por eso encara un nuevo pedido solidario a la comunidad que consiste en una colecta (CBU 0140999803200072242309 / CUIL 27-33782465-5) a fin de poder concretar la importación del medicamento

En paralelo, sigue firme la búsqueda de una médula para Agus. No obstante, el proceso se torna tedioso porque en el Hospital de Niños “desde el año pasado se encuentra cerrada la Unidad 18 de Trasplantes y no hay referentes del CUCAIBA para acelerar los trámites y para habilitar la transición con el INCUCAI". "Los médicos cargan las solicitudes a través de un link y por lo que vemos el pedido de médula no está subida a ninguna lista del CUCAIBA", enfatizó.

En el entorno de la joven imploran que "ojalá aparezca cuanto antes el donante que necesita Agustina. Venimos trabajando a contrarreloj para dar con alguna persona que sea compatible. Por eso estamos haciendo un llamado a la comunidad para que de forma urgente acude al Instituto de Hemoterapia y realice los trámites para ingresar a registro. Si no es compatible con Agustina quien se presente como voluntario debe saber que puede salvar otra vida".

Agustina estuvo internada en el Hospital de Niños de La Plata en una primera etapa que duró hasta el 29 abril, cuando fue dada de alta tras responder bien a los tratamientos y mostrar visibles mejorías. "Ella se sentía muy bien y veía los avances", indicó la mamá.

Sin embargo, hace diez días empezó a sentirse mal otra vez, se sometió a una serie de estudios y se detectó que "sufrió una recaída agresiva del 60 por ciento de la médula, esto significa que volvió a internarse en una situación de salud peor a la que tuvo que afrontar anteriormente".

En ese sentido, Yamila avizora que "vamos a tener para rato en el hospital, ya que esta vez no sabemos cuándo nos vamos a ir". Por eso renovó el pedido de donación de plaquetas para Agustina.

Los dadores deben acercarse al banco de sangre que funciona en el Instituto de Hemoterapia ubicado en 15 y 66. Allí deben solicitar el nombre de Agustina Michelle Martínez con DNI 45675310 y anunciar que vienen a realizar el trámite para donar médula ósea.

"Se les tomará una muestra de sangre y pasarán a formar parte de una lista. Si son compatibles con Agustina u otro paciente serán convocados para la donación de médula, un proceso que, a diferencia de lo que mucha gente cree, es un muy sencillo" precisó.

Entre los requisitos que se necesita cumplir para donar figura tener una edad de entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infecciosas.

El trámite puede hacerse de lunes a sábado de 8 a 13 hs. Por cualquier consulta, el interesado puede comunicarse al 4510137 interno 47 o 60.