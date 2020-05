"La cuarentena va a seguir después del 10 de mayo"

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, aseguró en diálogo con la prensa que el aislamiento obligatorio seguirá después del domingo 10 de mayo, aunque indicó que "va a tener distintas maneras".

"La cuarentena va a seguir. Va a tener distintas maneras, como empieza a tenerlo según la geografía del país. No es lo mismo una provincia que no tiene casos a una que tiene circulación comunitaria. No es lo mismo las medidas que debemos tener en los cuidados en cada uno de esos lugares. Siempre trabajamos con fases, en esta última hubo modificaciones respecto a la anterior y calculo que se va a pasar a una nueva fase", contó en diálogo con TN.

En relación a la evolución de contagios y el pico, dijo: "Estamos muy lejos. Las hipótesis mas optimistas decían que iba a haber muchos más casos que los que tenemos hoy. Hemos logrado regular muchísimo la cantidad de casos. Los estudios de circulación del virus nos dan que es muy baja".

Por último, fue consultado sobre qué respiradores se necesitan y respondió: "La necesidad depende de cómo uno regule la epidemia. Lo explico en números: en el día de ayer, la Argentina tenía 161 unidades ocupadas en el área de cuidados intensivos por la pandemia y 6200 vacías. Es decir que tenemos un margen brutal, lo hemos construído".