Platense que la pasa mal grabó un disco él solo: “La música me inspira a la lucha incansable”

En el marco de la iniciativa que lanzó EL DÍA llamada "En casa y con tiempo" en la cual los platenses pueden contar qué cuestiones positivas despertó la cuarentena en los ratos libres, se anotó la historia de Flavio De Simone, un músico que sufrió, como tantos otros sectores y trabajadores, el impacto económico mundial que desató la pandemia de Covid 19.

Flavio es profesor de canto y el impedimento de poder dar clases presenciales le quitó más de 20 alumnos que tenía en su plantilla. De 25 estudiantes regulares le quedaron tan sólo cuatro y que hoy por hoy sólo pueden tomar sus clases a la distancia.

Con los problemas a cuestas que implican los gastos corrientes con la merma de trabajo, sumado a la medicación que toma, de todos modos intenta darle para adelante: “Se me está complicando la vida, tengo alquiler y servicios más obviamente la comida, y tomo medicación para el asma, y alergias y no dispongo de obra social, así que no es nada fácil”, reconoció en diálogo con este medio.

“Yo soy músico y además de mis quehaceres de todos los días y las clases de canto que se redujeron de 25 alumnos a 4 (vía Skype), pude grabar un disco. Daba clases en mi casa, di clases casi un año en una escuela de música y hacía sonido en Colibrí Arte y Cultura. Todo eso se terminó. Me quedaron algunos alumnos a distancia pero no es lo mismo ya que los chicos en las clases presenciales tenían como motivación grabar las canciones que elegían en mi estudio y llevarse el tema a su casa”, sostuvo el intérprete que posee su propio proyecto llamado Psylover.

El golpe al bolsillo que le significó esta merma laboral implica que “no llegue a pagar todos los impuestos, trato de pagar algunos servicios para que no se me acumulen hasta el día en que se normalice todo. Pagué luz, gas, agua, alquiler y tuve que dejar internet y celular pendientes”

Sin embargo, lejos de verse sumergido en un bajón o de dejar caer sus brazos, el protagonista aprovechó el tiempo que la adversidad le dejó a disposición y se propuso un ambicioso desafío que pudo concretar con mucho esfuerzo y dedicación: graban un disco completo él solo.

“Compuse y grabé un disco de rock y metal en mi home studio”, contó y aseguró que “la cuarentena me obligó a descubrir cómo tocar la viola con un bajo. La música es mi aire, es mi por qué y mi para qué; es como una necesidad hacerla además de un placer y de un laburo”, remarcó.

Entusiasmado y dejando por un instante el mar de problemas de lado, se metió de lleno en algunos tecnicismos que le permitieron poder grabar su material llamado “Urge”.

"En casa tengo un estudio que me armé con los años en el living de casa, un teclado MIDI y un bajo eléctrico. Programé las baterías con samples reales, toqué el bajo, los teclados y me faltaba la guitarra asi que, la toqué con el bajo, desde el 12avo traste, ya que la guitarra está afinada una octava por encima del bajo y la toqué con acordes como si fueran de guitarra".

Y prosiguió: "Así, y con un ampli virtual de viola, saqué un sonido muy similar a una guitarra. Un amigo guitarrista, David Vera, grabó tres de los cinco solos, desde su casa y Daiana Bejarano hizo el arte de tapa. Grabé cinco canciones de las cuales tres son compuestas durante el confinamiento”.

Por último remarcó que la lucha del día a día se la inspira la música. Todo es por y para ella: “Esto de luchar incansablemente te lo inspira la misma música, todo sea por y para ella. El resultado final es una gratificación y una motivación hermosa”, cerró Flavio, que da pelea.