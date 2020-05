Vecinos de Arturo Seguí se quejan por calles imposibles de transitar

El estado de las calles de algunos barrios de la periferia es realmente calamitoso. Y más aún después de las lluvias. Al WahstApp de EL DIA (+5492214779896) se comunicaron vecinos de del loteo de Procrear de 411 y 140, quienes ya no saben a quién más recurrir para poder tener en condiciones las arterias por donde deben transitar todos los días.

Nicolás Gauna, uno de los frentistas del moderno barrio, contó que "hace dos años que no tenemos soluciones del municipio y ya no se puede salir". Asimismo agregó una situación que le tocó atravesar: "Tuve que poner una franja de peligro porque se encajan todos los camiones de la Municipalidad y no tenemos respuestas a nuestros pedidos".

Tal como puede apreciarse en las fotos que envió, las calles son de tierra y con cada tormenta afloran los problemas de autos que quedan encajados en los enormes pozos que se forman.