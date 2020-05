Autoexploración sin tabúes: los beneficios de darnos placer

El 7 de mayo se celebró el Día Mundial de la Masturbación. Desde 1995 quedó instaurada esta fecha en la ciudad norteamericana de San Francisco, porque allí se conmemoró (ese año) el Día de las Naciones Unidas contra el SIDA.

La efemérides, entonces, surgió accidentalmente cuando la pediatra Joycelyn Elders (ex secretaria de Salud de la administración de Bill Clinton) aquel día afirmó que la masturbación se debería considerar un buen método “de prevención” para evitar que los jóvenes se expusieran al sexo de manera insegura y “un arma más” para prevenir el HIV. Aunque su discurso (y su postura a favor de la educación sexual en escuelas) le valió su expulsión de la administración Clinton, fue muy bien aprovechado por el fabricante de juguetes sexuales “Good vibrations”, que en ese momento instauró el Primer Día Mundial de la Masturbación. De acuerdo a lo que dijo la empresa, la fecha sirve para “homenajear a Elders, por atreverse a hablar de un tema tabú”.

De hecho, en la actualidad, la ex funcionaria tiene 86 años, es profesora emérita de pediatría en la Universidad de Arkansas e insiste en que la masturbación “es algo propio de la sexualidad humana, algo que debería ser enseñado”.

Toda esta introducción viene a cuenta de que esta práctica, aunque sigue teniendo una mirada negativa e incluso algunas personas que la llevan adelante no se animan a decirlo por miedo al tan recurrente “que dirán”, es un hábito que los sexólogos recomiendan. Según los profesionales, la masturbación es viable en cualquier etapa de la vida, estando solos o en pareja, porque permite liberar tensiones, autodescubrirse, despertar el deseo y saber lo que nos genera placer y lo que no.

Como para muestras basta un botón, hace apenas unos días, desde nuestra farándula nacional, la mismísima Graciela Alfano subió una foto desnuda a su cuenta de Instagram con un mensaje que revolucionó las redes: la rubia alentó a sus seguidores a practicar tanto sexto virtual como la autosatisfacción.

“Aún hoy la palabra masturbación sigue siendo tabú. Sin embargo, una de las primeras preguntas que te hace un sexólogo es esa, ya que una persona que se autoestimula es alguien que en líneas generales conoce su cuerpo, vive la sexualidad de una forma más abierta y puede tener encuentros con otras personas sabiendo bien qué es lo que le da placer y que no”, explicó Francesca Gnecchi, periodista diplomada en sexualidad y directora de Erotique Pink.

Para toda la vida

La profesional recomienda acudir a la autoexploración no solamente como una técnica para pasar este momento de cuarentena (donde las parejas están separadas o uno de los integrantes tiene menos deseo que el otro) sino como una práctica para realizar “toda la vida”.

Según Gnecchi, la autoestimulación tampoco debe ser vista como un “paliativo” para el momento en el cual uno no tiene pareja, sino que es importante que lo hagamos durante “toda nuestra vida”. Esto se debe a que la práctica no proporciona placer únicamente sino que además sirve para combatir “muchas dificultades sexuales” con los ejercicios adecuados.

“Me gusta verla como una práctica saludable. Es importante que variemos las técnicas y las poses que utilizamos para no generar acostumbramiento y además para que la mente, el órgano sexual más importante que tenemos, no se acostumbre a una sola forma de llegar al orgasmo, para que cuando estemos con una pareja sexual no debamos recurrir exactamente a las mismas técnicas que en solitario sino no logramos el climax”, especificó.

Para la experta, somos afortunados en vivir en una época donde hay “mayor cantidad de estímulos por fuera de la pareja y más interés por los juguetes sexuales” como la pornografía feminista y las lecturas eróticas. A pesar de eso, ella considera que igualmente las mujeres aún cargan “con la mochila del pasado: un pasado en el que su disfrute se encontraba oculto y en el que las relaciones estaban dadas por y para la reproducción, por lo cual cuando el hombre llegaba al clímax se daba por finalizado el encuentro”.

Uno de los propósitos de Gnecchi desde que inició su trabajo como periodista de sexualidad fue difundir la sexualidad de la mujer. Uno de los temas más recurrentes era justamente la masturbación femenina, por eso ideó su charla virtual (una de las últimas que brindó) titulada “La revolución del autoplacer: 10 técnicas de masturbación + bonus de squirt”, que tuvo casi 12.000 visualizaciones y numerosas consultas.

Podio de preguntas

El jueves pasado, que se conmemoró como se dijo anteriormente el Día Mundial de la Masturbación, Francesca Gnecchi realizó un vivo de Instagram junto a los Psicólogos y Sexólogos Mariana Kersz y Federico Rinaldi, donde respondieron las preguntas más frecuentes en torno a este tema



1. ¿Se pierde el deseo con la autoexploración? “La masturbación ayuda a despertar y elevar el deseo, ya que se trata de un momento íntimo con uno mismo que estimula la imaginación y permite disfrutar del propio cuerpo a gusto personal”.



2. ¿Está bien que mi pareja se siga masturbando? “En general, darse autoplacer es visto como una práctica de solteros, algo que se realiza con uno mismo cuando no se tiene con quien más hacerlo. En realidad, estar en pareja no significa que cada persona no pueda tener consigo misma sus momentos de intimidad, su espacio para darse placer y continuar conociendo su cuerpo”.



3. ¿Qué beneficios aporta su práctica? “Son múltiples los beneficios que aporta el autodescubrimiento. Por un lado, permite conocer el cuerpo, la sexualidad, qué genera placer y qué no. También es una experiencia que libera tensiones y relaja, mejora el sueño. Además, posibilita conectar con los deseos de uno mismo y contribuir a perfeccionar el acto sexual en pareja, al comunicarle cuáles son los puntos de placer de uno”.

Bonus track

¿Se puede ejercitar algo en la masturbación para después lograrlo en la pareja? “Durante la autoexploración, la persona puede descubrir cuáles prácticas y poses le gustan y cuáles no, dónde se encuentran sus puntos de placer y cómo llegar a ellos y también aprender a controlar las sensaciones del cuerpo. Esto se puede ejercitar luego en los encuentros con la pareja”.