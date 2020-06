Las andanzas de la RAE en Twitter: preguntas y respuestas desopilantes que divierten a los usuarios

La RAE empezó a contestar “dudas” lingüísticas en Twitter y a engancharse en idas y vueltas con los usuarios que buscan hacer picar al Community Manager que maneja las redes.

Más allá de contestar las consultas que van en serio, muchos usuarios aprovechan para hacer preguntas en broma, preguntar lo mismo una y otra vez y hasta consultar por cuestiones desopilantes. En su mayoría se responde y la réplica no es menos delirante.

La cuenta @RAEinforma, a través del hashtag #RAEconsultas, responde prácticamente todo, sin salirse de la línea del respeto, siempre manteniendo la cordura del lenguaje pero sin dejar de lado el humor ácido y entendiendo la dinámica de los jocosos.

Incluso la cuenta responde cuestiones del amor, da consejos y opina como un amigo más. Aunque primero hace lo correcto y se enfoca en lo institucional.

“Estimada RAE, porque si la expresión más fuerte en el español es “Te amo” ¿Por qué no puedo creerlo cuando ella me lo dice?”

-Sentimos comunicarle que su consulta es extralingüística, por lo que queda fuera de los límites establecidos para este servicio. Aun así, conviene señalar que el hecho de que una construcción sea más expresiva no implica que su uso sea más sincero.

.@RAEinforma Estimada RAE, porque si la expresión más fuerte en el español es “Te amo” ¿Por qué no puedo creerlo cuando ella me lo dice? — Sauvier Zavala (@SauvierZ) May 20, 2019

En otra ocasión @RAEinforma hasta se lanzó a analizar los emojis de Whatsapp con una intervención desopilante que generó miles de Likes:

“¿Qué diferencias hay entre "owo" y "uwu"?”

-La diferencia entre «uwu» y «owo» es que en la expresión facial que corresponde al primero los ojos están cerrados y en el segundo están abiertos, por lo que puede denotar sorpresa.

Oye @RAEinforma, ¿qué diferencias hay entre "owo" y "uwu"? — Yuuma loves Nishikage (@nekrori) May 11, 2019

Pero una de las más recordadas es cuando captó el mensaje de un usuario que le consultaba por cuestión sexual particular:

“Hola @RAEinforma la siguiente es una duda muy frecuente entre nosotros los usuarios de Twitter. Quisiéramos saber si "Te invito a mi casa a ver Netflix" se escribe con G o con J. Desde ya, muchas gracias”

-En cualquiera de sus acepciones, en el verbo «coger» se escriben con «g» las formas en que el sonido [j] va ante «e», «i»: coger, cogía; y con «j» las formas en que ese sonido va ante «a», «o»: cojo, cojamos.

Hola @RAEinforma la siguiente es una duda muy frecuente entre nosotros los usuarios de Twitter.



Quisiéramos saber si "Te invito a mi casa a ver Netflix" se escribe con G o con J.



Desde ya, muchas gracias. — Lucio Ferreyra (@LuciooFerreyra) February 12, 2019

Y cuando para aclarar cómo se escriben los meses del año, jugó con sus vacaciones.

-#RAEconsultas Los meses y estaciones se escriben con minúscula: Cerramos en agosto. Este verano no me voy de vacaciones.