El sufrimiento de la autora de "Harry Potter": contó que sufrió abuso sexual en su juventud

La escritora británica J. K. Rowling afirmó que el hecho de haber sobrevivido a la violencia machista en su primer matrimonio y a una agresión sexual durante su juventud le ha llevado a mostrar públicamente su opinión sobre la cuestión del sexo biológico, lo que le ha acarreado insultos y críticas en los últimos días por declarar en Twitter que solo las mujeres menstrúan.



Luego de que Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne, los protagonistas de las películas basadas en el trabajo de la escritora salieran a criticar sus dichos y a respaldar a la comunidad transgénero, la autora de "Harry Potter" publicó un extenso ensayo en su sitio web reafirmando la postura que manifestó en sus tuits más recientes y que lleva defendiendo algún tiempo.



La escritora apuntó que fundamentaba su opinión en haber sido víctima de violencia de género y haber sufrido una agresión sexual cuando tenía 20 años, algo que recalcó que no contaba para obtener la compasión de nadie, sino para que la gente entendiera que tiene una "historia de fondo compleja" que moldea sus "miedos, intereses y opiniones", como ocurre con el resto.



“He estado en el ojo público por más de veinte años y nunca he hablado públicamente sobre ser una sobreviviente de abuso doméstico y agresión sexual -escribió-. Esto no es porque me da vergüenza que me hayan pasado esas cosas, sino porque son traumáticas para volver a visitar y recordar”.



Rowling hizo un descargo donde señala que cambiar de sexo "será una solución para algunas personas con disforia de género", pero criticó que un hombre que no tenga la intención de operarse o tomar hormonas pueda ser reconocido como mujer.



Según Rowling, el asunto del género comenzó a llamarle la atención un par de años atrás tanto por temas personales como por su trabajo como escritora y ese interés la puso en el radar de algunos activistas trans que rápidamente criticaron su postura que básicamente implica una distinción entre las mujeres trans y las mujeres biológicas.



“En un nivel, mi interés en este tema ha sido profesional, porque estoy escribiendo una serie criminal, ambientada en la actualidad y mi detective ficticia tiene una edad para interesarse y verse afectada por estos temas, pero en otro, es intensamente personal, como voy a explicar”, dijo Rowling.



“Todo el tiempo que he estado investigando y aprendiendo, las acusaciones y amenazas de activistas trans han estado burbujeando en mi línea de tiempo de Twitter. Inicialmente, esto fue provocado por un ‘me gusta’. Cuando comencé a interesarme por la identidad de género y los asuntos transgénero, comencé a capturar comentarios que me interesaban, como una forma de recordarme lo que podría querer investigar más adelante. En una ocasión, di un ‘me gusta’ distraídamente en lugar de hacer una captura de pantalla. Ese único ‘me gusta’ se consideró evidencia de un pensamiento erróneo, y comenzó un persistente pero bajo nivel de acoso”, añadió.



Rowling expuso cómo su postura la habría hecho blanco de las críticas y “cancelaciones” y encabezó esos argumentos apuntando a su trabajo en organizaciones benéficas para mujeres y niños, continuó señalando su rol anterior como profesora y en tercer lugar habló de su defensa de la libertad de expresión. “Estoy interesada en la libertad de expresión y la he defendido públicamente, incluso ante Donald Trump”, escribió.



El cuarto argumento que dio Rowling fue que le preocuparía “la gran explosión de mujeres jóvenes que desean hacer la transición y también el número creciente de personas que parecen estar en detransicionamiento (volviendo a su sexo original)”.



Finalmente la escritora dijo que su quinto punto y el más personal para respaldar su pensamiento respecto a las mujeres trans es que vivió situaciones abuso doméstico y agresión sexual en su primer matrimonio.